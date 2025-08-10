◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ第４戦となるハンデ重賞は１７頭（カリボールは出走取消）で争われ、ハンデ５７キロで５番人気のインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、直線で後続の追い上げを振り切り、逃げ切って重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分７秒４。

前走までダートで８戦５勝。芝初挑戦だった前走の函館スプリントＳは４着で、芝２戦目で見事に初タイトルをつかんだ。初コンビの佐々木大輔騎手は、９日のエルムＳ（ペリエール）に続く２日連続の重賞制覇となった。伊藤大調教師は２３年ニュージーランドＴ（エエヤン）以来、重賞３勝目。

２着はハンデ５５・５キロで１番人気のジューンブレア（武豊騎手）、３着はハンデ５７キロで４番人気のシュトラウス（杉原誠人騎手）が入った。

佐々木大輔騎手（インビンシブルパパ＝１着）「（伊藤大）先生とはハナにはこだわらなくてもいいと話していましたが、（テンが）速かったので。出来る限りペースを落としたいと思っていました。リラックスしたなかでうまく落とせたと思います。若干最後は止まっていたんですけど、よく粘ってくれました。ずっと右回りを使ってきていましたが、左回りの手前の替え方だったり、体の使い方がすごく上手なので、バリエーションが広がったと思います。（エルムＳに続く２日連続重賞勝利）中京に乗りに来て良かったです（笑）」

伊藤大士調教師（インビンシブルパパ＝１着）「完璧でした。やっぱり断然、左回り（が良かった）と思いますね。最後、他の馬が来るところで手前を替えてもうひと伸びできる。左回りがいいとあれだけ言っていたので、証明できてよかったです。これで選択肢が増えたので、馬の状態ありきでいろいろと考えたいと思います」