東京のＩＴ企業「ブライエ」が、希望する社員を和歌山県有田川町に常駐させ、町特産の「ぶどう山椒（さんしょう）」の収穫などを手伝う援農を本格化させている。

リモートワークで働きながら自然と触れ合う時間が取れ、心身のバランスを取る効果を見込む。ともに担い手不足に悩むＩＴ業界と農業の課題解決も目指す。（丹下巨樹）

７月中旬、同町境川（清水地区）の農地（約５０００平方メートル）で同社のＩＴエンジニア、平田力也さん（３８）は手際よくぶどう山椒の青い実をもぎ、カゴに入れた。

同社が昨年４月、有田川で「農業×ＩＴ」の人材を創出する取り組みを始めたことをきっかけに、神奈川県から引っ越した。普段は町内の滞在拠点でＩＴ関連の仕事に励む。春と夏の収穫期には週２、３日、畑に出ており、期間限定の援農に従事する。

「農作業にだいぶ慣れた」と平田さん。「地域の人とも対面で交流することで、リモートワークだけに打ち込むより、気持ちが前向きになる」と話す。

受け入れる農家の山本賢太さん（７５）は「いくらぶどう山椒の実がなっても、人がいなければ仕事にならない。平田さんに来てもらい、本当に助かっている」と語る。

◇

同社は大阪にも事業所があり、関西で働く社員の「自然に触れたい」という希望に応える狙いもある。７月には同町と包括連携協定を締結し、社員がぶどう山椒の収穫を手伝う根拠が明確になった。現在、町に常駐するのは平田さんだけだが、他の社員の派遣も検討している。

また、社員が同町で出前授業を行うなどすることでＩＴ業界への関心を高め、農業従事者がＩＴ関連の仕事を兼ねるという展望も描く。菰田良介・事業創出室長は「人口減少が進む清水地区に人の流れをつくりたい。農業とＩＴ、両方に携わる人を増やせれば」と意気込んでいる。