【レパードS】ドンインザムードが重賞初制覇

8月10日、新潟競馬場で行われた7R・レパードステークス（G3・3歳オープン・ダ1800m）は、松山弘平騎乗の5番人気、ドンインザムード（牡3・栗東・今野貞一）が勝利した。1/2馬身差の2着に12番人気のルヴァンユニベール（牡3・栗東・北出成人）、3着に11番人気のヒルノハンブルク（牡3・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:50.5（不良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ヴィンセンシオ（牡3・美浦・森一誠）は7着、2番人気で原優介騎乗、ルグランヴァン（牡3・美浦・高木登）は14着敗退。

【UAEダービー】今野師「まだまだこれから」ドンインザムードは惜しい3着

UAEダービーでは3着

松山弘平騎乗の5番人気、ドンインザムードが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは最内からラチ沿いを先行。1コーナーから向こう正面を3番手で立ち回った。勝負どころから上手く外へ持ち出して先頭に並びかけると、直線では早々に先頭へ。そのまましぶとく抜け出して混戦を断ち切った。同馬は4月のUAEダービーで3着。海外遠征の経験を糧に着実に力をつけての勝利となった。

ドンインザムード 7戦3勝

（牡3・栗東・今野貞一）

父：アジアエクスプレス

母：ハギノウィッシュ

母父：アグネスタキオン

馬主：山田貢一

生産者：松本信行

【全着順】

1着 ドンインザムード 松山弘平

2着 ルヴァンユニベール 内田博幸

3着 ヒルノハンブルク 石橋脩

4着 ハグ 高杉吏麒

5着 サノノワンダー 大野拓弥

6着 ジャナドリア 戸崎圭太

7着 ヴィンセンシオ C.ルメール

8着 チュウジョウ 丸山元気

9着 ニューファウンド 石川裕紀人

10着 ロードラビリンス 川田将雅

11着 タガノマカシヤ 菊沢一樹

12着 トリポリタニア 岩田康誠

13着 シンビリーブ 菅原明良

14着 ルグランヴァン 原優介

15着 ポールセン 斎藤新