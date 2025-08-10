【CBC賞】インビンシブルパパが逃げ切る…佐々木大輔連日の重賞V

8月10日、中京競馬場で行われた7R・CBC賞（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、佐々木大輔騎乗の5番人気、インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のジューンブレア（牝4・栗東・武英智）、3着に4番人気のシュトラウス（牡4・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。

2番人気で団野大成騎乗、ヤマニンアルリフラ（牡4・栗東・斉藤崇史）は、12着敗退。

【京葉S】モレイラ騎乗 インビンシブルパパが鮮やかな逃げ切りを決める

重賞初制覇

佐々木大輔騎乗の5番人気、インビンシブルパパが逃げ切りをで重賞初制覇を飾った。レースでは外枠からダッシュ良く先手を奪い、直線でも二の脚を飛ばして軽快に逃げ粘った。鞍上の佐々木大輔騎手は土曜のエルムステークスに次いで連日の重賞制覇。

インビンシブルパパ 10戦6勝

（牡4・美浦・伊藤大士）

父：Shalaa

母：Shwaimsa

母父：Canford Cliffs

馬主：迫田三果子

生産者：Arrowfield Group Pty Ltd

【全着順】

1着 インビンシブルパパ 佐々木大輔

2着 ジューンブレア 武豊

3着 シュトラウス 杉原誠人

4着 ドロップオブライト 松若風馬

5着 カルチャーデイ 横山典弘

6着 ベガリス 藤懸貴志

7着 クラスペディア 小崎綾也

8着 ジャスティンスカイ 荻野極

9着 メイショウソラフネ 酒井学

10着 ワイドラトゥール 西塚洸二

11着 ポッドベイダー 角田大和

12着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

13着 グランテスト 小沢大仁

14着 テイエムリステット 川須栄彦

15着 エイシンワンド 吉村誠之助

16着 バルサムノート 北村友一

17着 ミルトクレイモー 田口貫太

出走取消 カリボール