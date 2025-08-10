お笑いタレントの明石家さんま（70）が9日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。アイドルの引退を自身の人生に重ねてうらやましがる場面があった。

番組レギュラーを務める「モーニング娘。’25」の横山玲奈は先月、今秋予定されているコンサートツアーをもってのグループからの卒業および芸能界引退を発表している。横山の引退にして話が及ぶ中、さんまは「俺なんかほんまに今振り返ると、どこかで“辞めろ”って誰かに言うてほしかったとか思う」と告白。「だから、そのまま続けてきてしまったけど、どこかで強制的に辞めろって言われたら辞められて違う道（へ進めた）」ともらした。

これに村上ショージは「絶対辞めないですって。この仕事しかないですもん」とツッコミ。さんまは「あるわ。できるわ、俺も」と反論するも、ショージは「いや、こんな適切な仕事ないですよ」とキッパリ。

それでも、さんまは「できるできる。俺もう車の整備工場もいけると思うで、ぐらいやから今はね。こんな簡単に塗装ができたら思うて。わかってますけど、あとはエンジン調べれば。いじりもんが好きやからな。何か違う道はあったはずやから」と話した。

そのうえで「だから、お前がうらやましい。俺らもう50年きてしもうたから。次の人生、楽しみやろ？違うところ行けんねんもんな。」と聞くと、横山は「楽しみです。すっごいワクワクしてます」と笑顔を浮かべた。

さんまは「ほんまに違う道だからうらましい」としみじみ。「激流に飲まれてきてしまったから。ありがたいことに。激流やったけども、そこに流されながらきてしまって、今更辞める気もないし」と話した。