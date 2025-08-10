シンガーソングライターの佐藤千亜妃さんが、自身のSNSで第一子の出産を報告しました。

【写真を見る】【 元きのこ帝国・佐藤千亜妃 】 第一子出産を報告 「不妊治療に向き合い、やっと迎えることができた命」「想像以上の体験でした」





インスタグラムには、『いつも応援してくださっている皆さまへ、ご報告です』と一言。赤ちゃんの手と、自身のものと思われる手を重ねた写真をアップロードしました。







また、佐藤さんの直筆コメントも公開。「この度私事ではありますが、結婚5年目となるパートナーとの間に第一子を授かり、この夏、元気な男の子を無事に出産しましたことをご報告させていただきます。」と書き出すと、「仕事と並行しながら不妊治療に向き合い、やっと迎えることができた命です。治療中の体調の波や不安、そして出産自体も想像以上の体験でしたが、そんな中でも力いっぱい生まれてきてくれた我が子に、『頑張ってくれてありがとう！』という気持ちで胸がいっぱいです。」と、不妊治療の末に授かったわが子への感謝を綴りました。







さらに、周囲への感謝も述べつつ「この日々を糧に今後もさらに深く音楽と向き合い、ひとつひとつ大切に届けていこうと思っているので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。」と、今後の意欲的な音楽活動もアピール。最後は「また皆さんにライブでお会いできる日を、心から楽しみにしています！」と、ファンに呼びかけました。









この投稿に、ファンのみならず多くの芸能人、ミュージシャンから「ちあきちゃんおめでとう」「わーおめでとう 育児もあるけど体ゆっくり休めてね」「ゆっくり休める暇も無いとは思いますが、どうぞお身体ご自愛ください」「おめでとうございます この喜びをまた歌にしてくださいね。まずはゆっくり体をご自愛下さい。」など、祝福の声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】