ハローキティと楽しむ♡京都センチュリーホテルのスイーツビュッフェ

京都センチュリーホテルの「オールデイダイニング ラジョウ」で、2025年9月5日（金）～11月30日（日）まで期間限定で開催されるのは「ハローキティのわくわくスイーツパーティー」。70年代風シリーズをテーマに、ハローキティ＆ハローミミィをモチーフにしたスイーツやフォトスポット、ランチョンマットやノベルティもかわいく揃っています♡懐かしい世界観と甘い時間に浸りたい方にぴったりの、スイーツビュッフェです。

懐かしい70年代風デザインのスイーツ

HELLO KITTYの“はい、チーズ！”ケーキ

今年のテーマは、70年代風シリーズのハローキティとハローミミィ。

ビュッフェには、黄色い「黄栗モンブラン」や“はい、チーズ！”ケーキ、リボンモチーフのカップケーキ、パッチワークケーキなど、見た目にもこだわったスイーツがずらり。

HELLO KITTY Cookies

おめかしRIBBONのカップケーキ

黄栗モンブラン

HELLO KITTY パッチワークケーキ(いちご)

ウェルカムデセール 「ハローキティのHELLOミニパフェ」

アップルパイをアレンジした「HELLOミニパフェ」など、デザートも充実していて大満足です♡

特典も充実♡可愛いノベルティ＆フォト体験

当日来場でランダムに選べるトレーディングカード（全6種）＆ステッカー各1枚プレゼント付き（4歳以上対象）。

さらにフォトスポットでは、70年代風のキティ＆ミミィグッズと一緒に撮影OK。

テーブルにはランチョンマットやコースターまでオリジナルデザインが使われており、かわいさ満載の世界観が楽しめます。

大人も子どもも楽しめる価格と予約情報

開催は金・土・日・祝を中心に（平日も一部開催）、ご利用は15:30～17:00の90分制。料金は大人6,800円、7-12歳3,800円、4-6歳2,300円（いずれもサービス料・税金込）。

前日20時までの完全予約制なので、予定が決まったら早めの予約がおすすめです。

わくわくを共に♡ハローキティのスイーツパーティーで非日常を楽しんで

京都センチュリーホテルでしか味わえない、ハローキティ×70年代風スイーツの世界。

いつものスイーツタイムが、一度きりの特別な時間に変わる予感♡大人も子どもも楽しめるラインアップと、充実の特典づくし。

開催は11月30日まで、予約必須です。甘くてかわいい思い出を、あなたの京都旅の思い出に加えてみてはいかがでしょうか？