みなさんは、「仕事終わりのデートがしんどい」と感じたことはありますか。株式会社R&G（さいたま市大宮区）が実施した調査によると、約4人に3人が「しんどいと感じたことがある」と回答しました。また、仕事終わりのデートがしんどい理由は、男女いずれも「仕事で疲れている」が最多となったそうです。



調査は、全国の20〜40代の社会人500人（女性340人／男性160人）を対象として、2024年5月〜6月の期間にインターネットで実施されました。



その結果、仕事終わりのデートが「しんどいと感じたことがある」人は「よくある」（21.8％）と「たまにある」（55.4％）を合わせて全体の77.2％。



そこで、「仕事終わりのデートがしんどいと感じる理由」について、男女別で調べたところ、女性回答は、1位「仕事で疲れている」（161人）、2位「外見のコンディションが悪い」（82人）、3位「時間調整が難しい」（43人）などが上位に挙がり、疲れのほか、身なりを気にしている人が多いとわかりました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：仕事で疲れている】

▽デートは楽しくても、仕事でクタクタだから（30代女性）

▽業務がひっ迫していて疲れていると、すぐに帰りたいと思ってしまう（20代女性）

▽当日の仕事がハードだと、人に会うエネルギーが残っていない（20代女性）



【2位：外見のコンディションが悪い】

▽顔が疲れてるし、肌とか髪がベタついてるから（30代女性）

▽メイク崩れが気になってデートに集中できない。疲れている顔をパートナーに見られたくない（20代女性）

▽「コンタクトによる充血」「メイク崩れ」「足のむくみ」など、とにかくコンディションが悪くてモチベーションが下がる（40代女性）



【3位：時間調整が難しい】

▽仕事の終わり時間を気にするのが嫌（30代女性）

▽残業を頼まれてしまったらどうしようと思うから（20代女性）

▽約束の時間に間に合うように仕事を終わらせてスムーズに退社することが、少しプレッシャーになることもある（30代女性）



一方、男性回答でも1位は「仕事で疲れている」（59人）でした。次いで、2位「時間調整が難しい」（21人）、3位「翌日のことを考えてしまう」（11人）と続き、男性の場合、「勤務日は仕事、休日はデート」としっかり分けたい人が多いことがうかがえました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：仕事で疲れている】

▽仕事が忙しいと体力的に辛い（30代男性）

▽仕事の疲れで眠くて、まともに会話できないことがあるから（20代男性）

▽基本的には楽しみにして頑張れるが、疲れが溜まるとだるくて面倒に感じる（40代男性）



【2位：時間調整が難しい】

▽仕事を早く切り上げるため、職場の空気が悪くなり、後日辛い（20代男性）

▽急な残業でデート自体できないこともあり、相手に迷惑をかけ、好感度を落としてしまうことが辛い（30代男性）

▽デートの約束をしているともちろん時間を気にするし、待ち合わせ時間に合わせて仕事を終わらせないといけないので、しんどいと感じるときもある（30代男性）



【3位：翌日のことを考えてしまう】

▽好きな人と食事したい反面、「明日に備えて早く帰りたい」と思うこともある（30代男性）

▽そもそも仕事の帰りが遅く、遅い時間からのデートになるので、翌日に影響が出る（40代男性）

▽翌日のことを考え、デートを切り上げる時間を気にして本来の楽しい時間を満喫できない（40代男性）



では、仕事終わりにするならどんなデートがよいのでしょうか。全回答者に尋ねたところ、1位「カフェ・レストランで外食」（197人）、2位「家で過ごす」（182人）、3位「居酒屋・バーでお酒」（68人）という結果になり、時期にもよるものの、仕事帰りに特別感のあるデートを求めている人は少数派であることが分かりました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：カフェ・レストランで外食】

▽ファミレスでご飯。気軽に行けて、気を遣わずに済むから（20代男性）

▽カフェではなく、おいしいご飯を食べに行く。仕事終わりで疲れてお腹も空いているため（20代女性）

▽オシャレなレストランで夜ご飯デート。気分的に夜ご飯を食べて帰るだけなら楽だから。居酒屋は長くなるので疲れる（30代男性）



【2位：家で過ごす】

▽時間が多少過ぎて待たせてしまう場合でも外出よりは気楽（30代男性）

▽外食だと周りを気にしないといけないが、おうちだと普段着でもいいから（30代女性）

▽おうちデートで出前を取ると、ご飯を作らなくていい。泊まれば体力面でも楽（20代女性）



【3位：居酒屋・バーでお酒】

▽お互いにお酒が好きなので、仕事終わりに好きな人とお酒を飲めるだけで幸せ（20代男性）

▽居酒屋で飲みながらストレス発散。おいしいお酒を飲みながら、一日に疲れを取りたい（30代男性）

▽仕事で疲れているときにお酒を飲みたくなるため、一緒に楽しめると嬉しいです（30代女性）



◇ ◇



【出典】

▽株式会社R&G