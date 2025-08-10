¡ÖËÜÊª¤«¤È»×¤Ã¤¿!¡×ÃçÎ¤°Í¼Óà¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬á¥³¥¹¥×¥ì¤¬ºÆ¸½ÅÙ¹â¤¹¤®¤ÈÏÃÂê¡Ö¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¬¥¬ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¬¥¬ÍÍ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é...¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃçÎ¤°Í¼Ó(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¤Ê²ÎÉ±¤ò´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö@ladygaga in Singapore ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö»²Àï¡×¤È¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¡¢¥¬¥¬¤Î¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥¬¥¬¤ËÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ë²áÄø¤Î¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¤¿ô¡¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤Ï¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆá¿ÜÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤!ËÜÊª¤«¤È»×¤Ã¤¿!¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤!¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¬¥¬ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¬¥¬ÍÍ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±?¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤éÎ¤°Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£