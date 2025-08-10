好き＆行ってみたい「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「グランテラス筑西」、圧倒的1位は？【2025年調査】
いまや道の駅は、休憩スポットの枠を超え、地元の魅力を体感できる観光地として人気を集めています。グルメや温泉、絶景、特産品など、各地の個性が光る中で、関東地方には思わず立ち寄りたくなる名物道の駅がずらり。あなたの気になる道の駅はランクインしているでしょうか？
All About ニュース編集部は8月2〜3日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「茨城県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「広くて綺麗な印象。以前行ったことがあります。子連れでも遊べる場所もあり、魅力的でした」（30代女性／栃木県）、「BBQができるようなので、道の駅で具材を買ってやってみたいから」（40代女性／埼玉県）、「併設されているケーキ屋さんやカフェが美味しそうだから」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「『おさかな』とあるので、海鮮が楽しめそうだから」（20代女性／沖縄県）、「さかなセンターという名前に惹かれますね。美味しい魚介類が揃っていそうで楽しみです」（40代女性／愛知県）、「子連れで楽しめそうだから」（30代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：グランテラス筑西（筑西市）／24票2位は「グランテラス筑西（筑西市）」でした。茨城県内最大級の規模を誇る道の駅として、地元の特産品やグルメを楽しめる複合施設です。広々とした敷地には農産物直売所をはじめ、カフェやレストラン、イベントスペースまで完備されており、買い物だけでなく、くつろぎや体験も楽しめるのが特長。都心からのアクセスも良く、家族連れや観光客にとって魅力あふれる目的地となっています。
1位：日立おさかなセンター（日立市）／86票1位は「日立おさかなセンター（日立市）」でした。太平洋に面した港町・日立市の新鮮な魚介を堪能できる道の駅です。地元漁港直送の魚をその場で選び、海鮮丼や浜焼きとして味わえる「味勝手丼」が名物で、観光客からの支持も高く、グルメ目的で訪れる人が後を絶ちません。市場さながらの活気と港町らしい風情が同居するこの場所は、茨城の“うまい”を実感できるスポットとして人気です。
