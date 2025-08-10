日本代表歴代最多ゴール・釜本邦茂さんが81歳で逝去
Jリーグは10日、元日本代表で日本サッカー協会(JFA)元副会長の釜本邦茂さんが8月10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなったことを発表した。81歳だった。
釜本さんは早稲田大で関東大学リーグ4年連続の得点王に輝き、ヤンマーでプレーした日本サッカーリーグ(JSL)では251試合202得点を記録。得点王と年間最優秀選手賞をそれぞれ7回受賞するなど活躍した。
日本代表としては1964年の東京オリンピックに出場したほか、68年のメキシコオリンピックでは得点王に輝く活躍で銅メダルの獲得に貢献。国際Aマッチ76試合75得点で、現在も日本代表の歴代最多得点者となっている。
現役引退後はヤンマーやガンバ大阪で監督を務め、98年にJFA副会長に就任。05年に日本サッカー協会殿堂に掲額された。
Jリーグは釜本さんに哀悼の意を表すとともに、「通夜、告別式は近親の方々のみで執り行うご意向と伺っておりますため、詳細の公表は控えさせていただきます。お別れの会の実施については後日ご案内いたします」と伝えている。
釜本さんは早稲田大で関東大学リーグ4年連続の得点王に輝き、ヤンマーでプレーした日本サッカーリーグ(JSL)では251試合202得点を記録。得点王と年間最優秀選手賞をそれぞれ7回受賞するなど活躍した。
現役引退後はヤンマーやガンバ大阪で監督を務め、98年にJFA副会長に就任。05年に日本サッカー協会殿堂に掲額された。
Jリーグは釜本さんに哀悼の意を表すとともに、「通夜、告別式は近親の方々のみで執り行うご意向と伺っておりますため、詳細の公表は控えさせていただきます。お別れの会の実施については後日ご案内いたします」と伝えている。