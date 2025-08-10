タレントのスザンヌ（38）が10日までに自身のインスタグラムを更新。鹿児島県与論島での旅の様子を公開した。

この日は「去年初めて泊まってめーっちゃ良くって、今年の与論旅まずはここ予約から」と書き出し、与論島にあるお気に入りの宿へ宿泊したことを報告。

「スタッフさんが優しいし、24時間入れるプールにサウナ、プールからお風呂への動線（子どもたち朝、晩ずっと入ってた）ふわふわのベッド、みんなが集まれる広いリビングダイニングなの最高 あぁ住みたい」とその魅力を伝えた。

投稿では、青空の下でガーリーなフレアトップスに黒のショートパンツを合わせ、麦わら帽子をかぶった夏らしい装いのショットや、夕日をバックにした幻想的な一枚も添えて、「今年は念願のBBQ みんなで買い出し行って島のお友達も来てくれてみんなでワイワイ子ども達はずっとプールで泳いでは食べて（しあわせすぎるね）夕陽のタイミングでは徒歩30秒のとこにお散歩 本当に美しい ずっとしあわせ〜って言ってたな」とつづった。

この投稿にファンからは「自分もこんな贅沢をしてみたい」「うらやましい〜」「なんて絶景！」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。