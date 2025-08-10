二宮和也＆大森元貴＆北村匠海、豪華オフショットに「仲の良さがわかります！」「尊い！」反響
NHKが9日に放送した音楽特集番組『MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜』（総合テレビ 後7：30〜8：55、10：00〜10：50）の公式SNSが10日、出演者のオフショットを公開。同番組で司会を務めた二宮和也、俳優の北村匠海、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴のやり取りを公開した。
【写真】「表情が幸せそう！」二宮和也＆大森元貴＆北村匠海のオフショ
北村と大森は、連続テレビ小説『あんぱん』(月〜土 前8:00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り/月〜金 前 7:30 NHK BS、BSプレミアム4K)に出演中。北村は『アンパンマン』を生み出したやなせたかしさんをモデルとした柳井嵩役、大森は、作曲家・いせたくや役を演じている。同番組で、やなせさんといずみさんが残した名曲が披露された。
オフショットの投稿では、司会の二宮和也がスタッフから大森とのエピソードを聞かれ「純粋な音楽番組で会うのが意外とない」と振り返り。「グループが休止しているときにずっと（大森が）テレビに出ていたので、こうやって番組で共演すること自体が珍しいので…ちょっと嫌です、どうしていいか」とコメント。大森はうれしそうな笑顔で「照れちゃうよね」などと応え、一緒に歌うことに「うれしい」「こんな機会はなかなかない」と喜んだ。
また、大森は北村との共演について「慣れない僕を包み込んでくれているので、頭が上がらないです」とコメント。北村は「何を言ってるんですか？」と謙遜し、以前出演したドラマでミセスが主題歌を担当した縁に触れ「もっくん（大森）と久々に再開して」としみじみ。「芝居の場で再開すると思わなかった」と驚きを振り返り、「いざ芝居を合わせると、ものすごくやりやすくて。なんだこれは!?って」とコメント。監督から「2人が芝居をしていると音楽のようだから、口出しできない」と、2人の空気感について語られたことも明かした。
この投稿に「この3人の絡み最高」「尊ひ」「こんな豪華な共演すごすぎる みんな大好き」「ニノと大森くんは、仲の良さがわかります！ 匠海くんと大森くんも仲良いし、3人で何かしてほしいですね〜」「みんなが俳優兼アーティスト 本当に尊すぎます」「皆さん素敵！空気も穏やかで和やか」「もっくん喋らなくても表情で幸せそうなのが伝わる笑笑」など好印象のコメントが続々と寄せられた。
【写真】「表情が幸せそう！」二宮和也＆大森元貴＆北村匠海のオフショ
北村と大森は、連続テレビ小説『あんぱん』(月〜土 前8:00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り/月〜金 前 7:30 NHK BS、BSプレミアム4K)に出演中。北村は『アンパンマン』を生み出したやなせたかしさんをモデルとした柳井嵩役、大森は、作曲家・いせたくや役を演じている。同番組で、やなせさんといずみさんが残した名曲が披露された。
また、大森は北村との共演について「慣れない僕を包み込んでくれているので、頭が上がらないです」とコメント。北村は「何を言ってるんですか？」と謙遜し、以前出演したドラマでミセスが主題歌を担当した縁に触れ「もっくん（大森）と久々に再開して」としみじみ。「芝居の場で再開すると思わなかった」と驚きを振り返り、「いざ芝居を合わせると、ものすごくやりやすくて。なんだこれは!?って」とコメント。監督から「2人が芝居をしていると音楽のようだから、口出しできない」と、2人の空気感について語られたことも明かした。
この投稿に「この3人の絡み最高」「尊ひ」「こんな豪華な共演すごすぎる みんな大好き」「ニノと大森くんは、仲の良さがわかります！ 匠海くんと大森くんも仲良いし、3人で何かしてほしいですね〜」「みんなが俳優兼アーティスト 本当に尊すぎます」「皆さん素敵！空気も穏やかで和やか」「もっくん喋らなくても表情で幸せそうなのが伝わる笑笑」など好印象のコメントが続々と寄せられた。