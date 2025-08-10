その靴おしゃれだねって言われちゃう。「Salomon」スニーカーの限定カラー『シルバー×グレー』に注目！

フランスのアウトドアブランド「Salomon（サロモン）」から、URBAN RESEARCH Exclusiveモデルのスニーカーが登場。

8月12日（火）より、URBAN RESEARCH 各店とURBAN RESEARCH ONLINE STOREにて販売がスタートします。

アウトドアシーンだけでなく、タウンユースにも活躍するモダンなデザインは、1足持っておきたいところ。

季節問わず活躍するカラーリングだから、ぜひ今の時期から愛用しちゃいましょう。

毎回好評のSALOMON exclusive for URBAN RESEARCHが発売



アウトドアシーンのみならず、モダンで都会的なシーンにもよく似合うSalomonのスニーカー。スタイリッシュなデザインと履きやすさから、おしゃれさんの間でも注目されていますよね。

登場するたびに話題を集めている、「SALOMON exclusive for URBAN RESEARCH」がこの秋もお目見え。

Salomonのラインナップの中から、スペシャルカラーの「XA PRO 3D」が登場しますよ。

ベーシックで使いやすい「XA PRO 3D」



「XA PRO 3D」とは、salomon ベストセラーのトレイルランニングシューズを刷新して生まれたモデル。

アウトソールとミッドソールの間に配置された補強材によって、トレイルランニングシューズならではの正確かつ安定した歩き心地を実現しているそうです。



モダンな素材による最新のメッシュパターンによって、洗練された印象。

今回は「Salomon Exclusive XA PRO 3D」（税込1万9800円）として、グレーとシルバーをミックスしたクリーンなカラーリングになってお目見えします。

使いやすいカラーリングがかわいい〜！



「Salomon Exclusive XA PRO 3D」は、アーバンリサーチだけのスペシャルカラーがポイント。

スタイリッシュで大人な印象を演出する、落ち着きのある色合いに仕上がっています。

アウトドアやスポーツなどのアクティブなシーンはもちろん、おしゃれ着に合わせてもバランスよくまとまる、万能な1足。

合わせる服を選ばないので、全シーズンを通してずっと履きたくなっちゃいますね。



ウィメンズサイズは、23〜25cmまで0.5cm刻みでラインナップ。メンズサイズも展開されているため、パートナーとおそろいにするのもおしゃれですね！

限定カラーのスニーカーを買えるのは、URBAN RESEARCHだけ。

今回も高い注目を集めそうだから、確実にゲットしたい人は発売日のメモをお忘れなく。

販売店舗
・URBAN RESEARCH 店舗リスト
・URBAN RESEARCH ONLINE STORE

参照元：株式会社アーバンリサーチ プレスリリース