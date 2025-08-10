その靴おしゃれだねって言われちゃう。「Salomon」スニーカーの限定カラー『シルバー×グレー』に注目！
フランスのアウトドアブランド「Salomon（サロモン）」から、URBAN RESEARCH Exclusiveモデルのスニーカーが登場。
8月12日（火）より、URBAN RESEARCH 各店とURBAN RESEARCH ONLINE STOREにて販売がスタートします。
アウトドアシーンだけでなく、タウンユースにも活躍するモダンなデザインは、1足持っておきたいところ。
季節問わず活躍するカラーリングだから、ぜひ今の時期から愛用しちゃいましょう。
毎回好評のSALOMON exclusive for URBAN RESEARCHが発売
アウトドアシーンのみならず、モダンで都会的なシーンにもよく似合うSalomonのスニーカー。スタイリッシュなデザインと履きやすさから、おしゃれさんの間でも注目されていますよね。
登場するたびに話題を集めている、「SALOMON exclusive for URBAN RESEARCH」がこの秋もお目見え。
Salomonのラインナップの中から、スペシャルカラーの「XA PRO 3D」が登場しますよ。
ベーシックで使いやすい「XA PRO 3D」
「XA PRO 3D」とは、salomon ベストセラーのトレイルランニングシューズを刷新して生まれたモデル。
アウトソールとミッドソールの間に配置された補強材によって、トレイルランニングシューズならではの正確かつ安定した歩き心地を実現しているそうです。
モダンな素材による最新のメッシュパターンによって、洗練された印象。
今回は「Salomon Exclusive XA PRO 3D」（税込1万9800円）として、グレーとシルバーをミックスしたクリーンなカラーリングになってお目見えします。
使いやすいカラーリングがかわいい〜！
「Salomon Exclusive XA PRO 3D」は、アーバンリサーチだけのスペシャルカラーがポイント。
スタイリッシュで大人な印象を演出する、落ち着きのある色合いに仕上がっています。
アウトドアやスポーツなどのアクティブなシーンはもちろん、おしゃれ着に合わせてもバランスよくまとまる、万能な1足。
合わせる服を選ばないので、全シーズンを通してずっと履きたくなっちゃいますね。
ウィメンズサイズは、23〜25cmまで0.5cm刻みでラインナップ。メンズサイズも展開されているため、パートナーとおそろいにするのもおしゃれですね！
限定カラーのスニーカーを買えるのは、URBAN RESEARCHだけ。
今回も高い注目を集めそうだから、確実にゲットしたい人は発売日のメモをお忘れなく。
販売店舗
・URBAN RESEARCH 店舗リスト
・URBAN RESEARCH ONLINE STORE
