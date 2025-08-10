【U18日清食品トップリーグ2025】鳥取城北「出場を願っていた舞台で全試合挑戦者として臨む」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、男子は福岡大学附属大濠高校（福岡県）や福岡第一高校（福岡県）、東山高校（京都府）といった常連に加え、インターハイ初優勝を果たした鳥取城北高校（鳥取県）も初出場する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会にかける意気込みや目標などをまとめた。

◆インターハイ王者が満を持して登場

鳥取城北高校（鳥取県）は初出場。河上貴博ヘッドコーチは「U18日清食品トップリーグに参入したいとずっと思っていた中で、今回入ることができてとても嬉しい」と語り、「試合の経験でしか学べないことを全国トップのチームとの真剣勝負で得たい」と意気込む。サイズは小さいが、守備と走力を武器に戦う。ハロルド アズカを精神的にもプレー面でも中心選手と位置付けた。

キャプテンの新美鯉星は「憧れていたのでとても嬉しいです」と回答。「粘り強い守備から走って得点を狙う持ち味を発揮したい」と続ける。個人としては得点を量産しチームを勝たせたいと誓い、強豪と戦えることを心待ちにしている。そして、「福大大濠、去年のウインターカップ決勝とニューイヤーカップで負けているのでリベンジしたい」と誓った。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：不出場



2023年：不出場



2022年：不出場