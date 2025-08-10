µÜºêÎï²Ì¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤Î¿Æ»Ò¤ËÌ·Àè¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×Èô¹Ôµ¡¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤óµã¤¯ÌäÂê¤Ç»ýÏÀ¡¡¥¯¥ì¡¼¥àµÒ¤¬¼ªÀòÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤È
¡¡EXILE¤Î¸µ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Èô¹Ôµ¡¤Ç»Ò¶¡¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾èµÒ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¡ÈÂç±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë½ÐÍè»ö¡£¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó(11¥ö·î)¤¬(¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ë¿²¤ëÁ°¤Î¾¯¤·µã¤¯¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¡¢¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸Îó¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¡¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡£²»¤ËÉÒ´¶¤À¤«¤é¡¢ÀÊÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£°ì²óµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ì²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤éÊÛ½þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¡ÌÔÎõ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢CA¤µ¤ó¤Ë¤âÅÜ¤ê½Ð¤·¡×¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¾èµÒ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÅÜ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ÒÏ¢¤ì¤ÇÈô¹Ôµ¡¾è¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡£¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤ÆºÇÂç¸Â½àÈ÷¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤ë¡¡µã¤»ß¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤¬1ÈÖ»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â°ì²ó¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡Ö»ÒÏ¢¤ì¤Î³§ÍÍ!Æ²¡¹¤È¾è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç±ê¾å¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê¤é¡¡¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÂç¿Í¥ª¥ó¥ê¡¼ÊØ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹£÷£÷¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê»ÒÏ¢¤ì¤Î¿Æ»Ò¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç£÷¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»Ò¶¡¤Îµã¤À¼¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¤Æ¬ÄË¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤é¡¡¤â¤¦ÂÐºö¤·¤ÆÅë¾è¤·¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£ÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«Ä¥¤ë¡¢¡Ê³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ë¼ªÀò¤ä¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Ä¤±¤ë¡£ÄË¤ß»ß¤á»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡¤À¤Ã¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×¤È¤·¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¹³¤¦¤Î¤ÏÌµÂÌ¤ÊÄñ¹³¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£