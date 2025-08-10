「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表の戸上隼輔（井村屋グループ）が、世界ランク２位の王楚欽（中国）と対戦し、１−４で敗れた。

第２ゲームこそ１１−５で一矢報いたが、それ以降は「３球目に強打がくる悪いイメージをもってしまって、強いチキータや思い切って狙う台上ができなった」と７−１１、５−１１、３−１１と完敗。「何もできずに終わってしまった」と、か細い声で悔しがった。

前夜の２回戦は、午後１１時過ぎに終了。近隣の飲食店はすでに閉店していたため、コンビニで食事を済ました。２時に就寝して、８時に起床。「今日の状態としては疲れを感じたとか、動きが悪いとかはなかった」と、約１２時間しかない短い時間の中でコンディションを整えていたという。

王楚欽を含めた中国選手は、これからの国際大会、そして２８年ロサンゼルス五輪に向けてもずっと立ちふさがってくる強敵だ。戸上は「もっと台上の工夫、戦術を練習して、ミスを減らしていきたい」と前を向いた。