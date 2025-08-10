サッカー元日本代表で伝説のストライカー、釜本邦茂さんが１０日、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。釜本さんは日本代表で出場した６４年東京、６８年メキシコ五輪で活躍。特にメキシコ五輪では７得点で得点王になるなど、銅メダル獲得に貢献した。引退後も評論活動や国会議員など、日本サッカーの実力を押し上げるため尽力した。

日本サッカーの歴史に輝かしい足跡を刻んだ“世界の釜本”が旅立った。日本代表として６８年メキシコ五輪で日本サッカー界初となる銅メダルを獲得したニュースは、当時のスポーツ界を席巻した。釜本さんはナイジェリアとの１次リーグ初戦でハットトリックを達成。メキシコとの３位決定戦では２得点をマーク。大会通算７得点で得点王に輝いた。

代表として国際Ａマッチに７６試合出場、７５得点の記録は日本サッカー協会でいまだ誰にも破られていない金字塔だ。また、日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでは２５１試合出場、２０２得点。６８年に敢闘賞を受賞した。得点王７回、アシスト王３回、年間優秀１１人賞１４回、年間最優秀選手賞７回受賞と中心的存在だった。

選手をしながら、７８年にはヤンマーで監督就任。８４年の現役引退まで選手兼監督を続けた。その間、ＪＳＬ１部リーグ優勝１回、ＪＳＬカップ優勝２回を成し遂げ、指導者としての能力も発揮した。９１年、後にＪリーグ入りする松下電器（ガンバ大阪）の監督に就任し、名門クラブの礎を築いた。９５年に退任すると、９８年に日本サッカー協会副会長に就任した。

その活躍はサッカーだけにとどまらなかった。Ｇ大阪の監督を辞任し、フリーの身で迎えた９５年。早大の先輩でもある自民党（当時）の森喜朗氏から政界進出のオファーを受けた。参院選で自民党の比例代表区で当選。Ｗ杯招致活動など、元アスリートとしてスポーツ行政にも取り組んだ。当時、異例とも受け取られた転身は、サッカー界、スポーツ界の発展のためだった。また９９年７月には、０２年Ｗ杯に向けた強化推進本部長に就任し日本代表のレベルアップに尽力した。

京都生まれでプロ野球・阪神のファンとしても知られ、サッカーだけでなく野球にも提言するなど、スポーツ界のご意見番として生涯、スポーツ界を盛り上げた。

釜本邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市出身。早大を卒業後、ヤンマーディーゼルサッカー部に入部。６４年東京、６８年メキシコと２度の五輪に出場。銅メダルを獲得したメキシコ五輪では７得点で得点王に輝く。国際Ａマッチに７６試合出場し、７５得点は日本サッカー協会の記録では最多記録。Ｇ大阪の初代監督。９５年からは参院議員を１期務めた。０５年に日本サッカー殿堂入り。