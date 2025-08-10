卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は10日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング28位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同2位の王楚欽（中国）と対戦。ゲームカウント1ー4で敗れ、ベスト4進出を逃した。

■世界2位の技術に第3G以降は沈黙

戸上は1回戦でチボ・ポレ（フランス）にストレート、2回戦でアンダース・リンド（デンマーク）に3－1で競り勝ち8強入り。迎えた世界No.1サウスポーとの大一番では、第1ゲームに6連続ポイントを奪われるなど出足の主導権を握られ7－11で落とした。

第2ゲームではツッツキやチキータ、ミドルへの鋭いフォアを放つなど、11－5で奪取して一矢を報いた。それでも、第3ゲーム以降は王楚欽が質の高いショットを連発するなどクオリティの差を見せつけられ、3ゲームを連取され、敗れることとなった。

戸上は試合後に「自分が得意としているラリー戦に持ち込めず、ラリー戦になってもうまくいかず苦しい展開で、最後までなにもできずに終わってしまった」と振り返りながら、「サービス、レシーブ、3球目、4球目までのプレッシャーがあって思い切った戦術を出すことができずに、まだまだ経験不足だった」と最強サウスポーとの対峙で出た反省点を口にした。

戸上は前日に23時過ぎまでの試合を戦っており、就寝したのは2時ごろだったという。試合に向けて上田仁コーチと戦術を練ったというが、「話していた戦術とかやろうとしてたことは正直ほとんど出せなかった。ラリーにもっていくまでが大事とお互い話していたんですけど、今日の試合は全然出し切れなくて。ラリーになっても後手後手でイメージしていたものよりも大きなずれは感じました」と試合で感じた王楚欽の印象を語った。

それでも、戸上は張本智和（トヨタ自動車）に続く形でベスト8入りし、2試合で好パフォーマンスを見せるなど成長の跡を見せつけた。

戸上は「チャンピオンズベスト8に勝ち残れたのは上田コーチのおかげ」とタッグを組むコーチに感謝の弁を述べ、「自分一人ではここまで来ることができなかったのは事実。王楚欽選手のところまで導いてくれたのは感謝しかない」と大会を振り返った。