マイク・ジャック・ジャック・メリダ・ミゲル！セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」
セガプライズから、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」
登場時期：2025年7月25日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全4種（マイク・ワゾウスキ、ジャック・ジャック、メリダ、ミゲル）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサーのアニメ作品に登場する、人気キャラクターたちがマスコットになって登場。
『モンスターズ・インク』をはじめ『Mr.インクレディブル』や『メリダとおそろしの森』『リメンバー・ミー』のキャラクターがラインナップされます！
約10センチの小さなサイズにキャラクターの魅力が詰まっており、連れ歩きたくなる愛らしさです☆
マイク・ワゾウスキ
『モンスターズ・インク』に登場するモンスター「マイク・ワゾウスキ」
緑の体に大きな一つ目を輝かせ、楽しそうな表情をしています！
ジャック・ジャック
『Mr.インクレディブル』に登場する、一家の末っ子「ジャック・ジャック」
赤ん坊らしい無邪気な笑顔を見せており、いろんな場所に連れて行きたくなる愛らしさです！
メリダ
『メリダとおそろしの森』に登場する活発な王女「メリダ」
特徴的な服装やクセのある赤毛も丁寧に再現されています☆
ミゲル
『リメンバー・ミー』に登場する「ミゲル」は、「死者の国」へと迷い込み、冒険することになる少年。
フードを被った「死者の国」での姿がマスコットとして展開されます。
ディズニー＆ピクサー作品の人気キャラクターたちが、マスコットになって大集合。
セガプライズの「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
