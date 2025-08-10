セガプライズから、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」

登場時期：2025年7月25日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全4種（マイク・ワゾウスキ、ジャック・ジャック、メリダ、ミゲル）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサーのアニメ作品に登場する、人気キャラクターたちがマスコットになって登場。

『モンスターズ・インク』をはじめ『Mr.インクレディブル』や『メリダとおそろしの森』『リメンバー・ミー』のキャラクターがラインナップされます！

約10センチの小さなサイズにキャラクターの魅力が詰まっており、連れ歩きたくなる愛らしさです☆

マイク・ワゾウスキ

『モンスターズ・インク』に登場するモンスター「マイク・ワゾウスキ」

緑の体に大きな一つ目を輝かせ、楽しそうな表情をしています！

ジャック・ジャック

『Mr.インクレディブル』に登場する、一家の末っ子「ジャック・ジャック」

赤ん坊らしい無邪気な笑顔を見せており、いろんな場所に連れて行きたくなる愛らしさです！

メリダ

『メリダとおそろしの森』に登場する活発な王女「メリダ」

特徴的な服装やクセのある赤毛も丁寧に再現されています☆

ミゲル

『リメンバー・ミー』に登場する「ミゲル」は、「死者の国」へと迷い込み、冒険することになる少年。

フードを被った「死者の国」での姿がマスコットとして展開されます。

ディズニー＆ピクサー作品の人気キャラクターたちが、マスコットになって大集合。

セガプライズの「ピクサーキャラクター 大集合マスコット」は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

