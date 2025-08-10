浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。

アジアツアー・広島での追加公演への意気込みを綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「いったんa-nationから頭を切り替え、、、国内追加公演の広島TAに会いに行く準備」 ＳＮＳに綴る





浜崎あゆみさんは「いったんa-nationから頭を切り替え、、、国内追加公演の広島TAに会いに行く準備」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、真剣な表情でリハーサルをしたり、スタッフと打ち合わせをする様子などが見て取れます。





更に、浜崎あゆみさんは「届くよう全力でいきます！」と、コメントを追加しています。



この投稿にファンからは「あゆちゃん素敵です。♥♥♥♥♥♥」「あゆさん、どうしてそんなに 頑張れるの。そんな、あゆさんに好きになりました♥」・「体調を万全にして待ってます♥♥♥」などの反響が寄せられています。





浜崎あゆみさんは、アジアツアーの広島の追加公演を８月１６日（土）に控えていて、日々、リハーサル風景などをＳＮＳに投稿しています。







また、夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」は、東京・味の素スタジアムにて、８月３０日（土）・３１日（日）の2日間にわたって開催されます。







