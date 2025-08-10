【横浜FM】中断前の前節で名古屋に３発快勝も…東京V相手にとにかく１点が遠かったのはなぜ？ ゲームチェンジャー宮市亮の答えは――
［J１第25節］東京V １−０ 横浜FM／８月９日／味の素スタジアム
18位に沈む横浜F・マリノスが８月９日、勝点７差で16位の東京ヴェルディと敵地で対戦し、０−１で敗れた。 夏の中断期間前の前節では、名古屋グランパスに３−０で快勝したが、この日は最後まで１点が遠かった。
思うように攻撃できなかった前半を経て、後半の立ち上がりに続けざまに絶好機を作ったものの、いずれも仕留め切れず。非常にもどかしい展開のなか、62分にFKの流れで谷口栄斗に奪われた一発に泣き、３連勝と暫定での降格圏脱出を逃した。
失点直後に天野純に代わってピッチに入った宮市亮は、「前半は中々自分たちのペースで試合が運べなかったなかで、後半は結構ペースは掴んだかと思うけど、やっぱり先制点を取られてからちょっと難しくなってしまった」と１か月半ぶりの黒星を振り返った。
ゴールが奪えなかった要因、課題は何か。質問をぶつけると、宮市は「向こうは本当に上手くプレスも来ていたし、ビルドアップも上手かった。前半に関しては完全に向こうのペースだったなと。後半は少しスペースも空いてきて、カウンターのやり合いみたいなところはあって、僕も抜け出したシーンが何回かあった。もう少し決定的な仕事ができたら良かった」と分析した。
32歳の快足アタッカーはここのところ、スーパーサブを担っている。ヴェルディ戦では終了間際に得点チャンスを迎えたなか、取材対応の最後に「途中から入ってゲームチェンジャーとして試合に出ているので、なんとか同点に追いついて逆転まで持っていきたかった。そういうところはまた前を向いてやっていきたい」と次節以降でのリベンジを誓った。
今季はまだ得点もアシストも記録できていない。クラブ史上初の降格回避へ、勝負の終盤戦で背番号23は決定的な仕事を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】タイムアップ寸前、宮市にチャンス到来も…とにかく１点が遠かったヴェルディ戦
