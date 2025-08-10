「クラブの礎を築かれました」釜本邦茂氏が逝去、ガンバ大阪が哀悼の意。Jリーグ発足時に指揮
日本サッカー協会やJリーグは８月10日、釜本邦茂氏が亡くなったことを発表した。
「日本サッカー協会の元副会長の釜本邦茂氏はかねてから病気療養中でしたが、８月10日午前４時４分、大阪府内の病院で肺炎のため、逝去されました。釜本氏は、元日本代表（1964〜1977 年）としてプレーされ、メキシコオリンピックでは７得点を挙げ、得点王に輝きました。2005年、日本サッカー殿堂に掲額。81歳でした」
同日にガンバ大阪が「釜本邦茂氏の訃報を受けて」と題し、哀悼の意を表した。「1991年、Jリーグ参入に向けて松下電器産業サッカー部（現・ガンバ大阪）の監督に就任。リーグ発足時には、関西唯一のクラブとしてガンバ大阪を率い、クラブの礎を築かれました」と伝えた。
なお、「通夜、告別式は近親の方々のみで執り行うご意向と伺っておりますため、詳細の公表は控えさせていただきます。お別れの会の実施については後日ご案内いたします」とのことだ。
