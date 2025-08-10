北斗晶、孫の誕生日に作ったスペシャルな料理「ホットプレートに詰め込みました」

タレントの北斗晶が9日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの2歳の誕生日を祝ったことを報告した。

この日、北斗は「本日8月9日は…孫の寿々の2歳のお誕生日です」と切り出し「凛ちゃんとじーちゃんは家を飾り付け ばーちゃんは、お誕生日ご飯作り」と家族で準備したことを明かした。

続けて「ばーちゃんがすーちゃんのお誕生日に作ったのは…すーちゃんスペシャル すーちゃんが好きなものばかりホットプレートに詰め込みました」と手料理を写真とともに紹介。「すーちゃんの大好きなナポリタン 甘い卵焼きも大好きなのでオムナポリタンにしたんだ〜」とメニューの詳細を説明した。

また、プレゼントについては「じーちゃんとばーちゃんからはお洋服とオモチャのキッチン。プレゼントしました」と報告。「【ありがとう！！いただきます。あーおいしい！！ご馳走様でした】これを、じーちゃんとばーちゃんは、ずっと…永遠に付き合わなければならなくなるのよね〜覚悟してのプレゼントです」とお茶目にコメントした。

最後に「お陰様で、孫のすーちゃんは元気に大きく育っております お陰様で2歳になりました ありがとうございました」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「お誕生日おめでとうございます」「お料理美味しそうですね」「成長を楽しみにしてます」「可愛いですね」などのコメントが多数寄せられている。