¡Ú£Á£Å£×¡ÛÀÐ°æÃÒ¹¨¤Ï£Ô£Î£Ô²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤º¡¡²¦¼Ô¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÈâ¡×¤Ç¿·ÆüËÜÀª¤È¤ÎËÉ±ÒÀïÍ×µá
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÐ°æÃÒ¹¨¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£Ô£Î£Ô²¦¼Ô¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÇÔ¤ì¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î²¦ºÂÀï¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿ÀÐ°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Î¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¶ú»É¤·¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¡£¤µ¤é¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£°ÕÃÏ¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¤â»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ú¤Ìá¤»¤º¡¢¶ú»É¤·¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¿âÄ¾Íî²¼¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê£¸·î£²£´Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤òÇ®Ë¾¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡Ö²¶¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£