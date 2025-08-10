キンプリ高橋海人、“妹”との貴重2ショット「かわいい」「絶対幸せになって」
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妹”と笑顔でピースをする高橋海人
公式SNSは、「才木兄妹オフショット 結衣がまさかの異能力者だった そんな結衣の異能力は珍しく…組織が妹を狙ってくる 才木！母と妹を頼みます！！」とつづり、劇中できょうだいを演じる高橋と蒼戸虹子が仲良くピースを決めるショットを添えた。
ファンからは「オフの才木兄妹素敵です！貴重な2ショットありがとうございます」「オフの才木兄妹かわいい 公式さんが母と妹を頼みますって！才木くん！頑張って〜」「才木兄妹幸せになってね」「才木兄妹穏やかで可愛い お母さんとゆいちゃん守る才木くんかっこいい 頑張って絶対幸せになってほしい…！」などの声が寄せられている。
