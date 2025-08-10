高橋海人 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE　麻薬取締部特捜課（読み：ドープ　マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜　後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“妹”と笑顔でピースをする高橋海人

　公式SNSは、「才木兄妹オフショット　結衣がまさかの異能力者だった　そんな結衣の異能力は珍しく…組織が妹を狙ってくる　才木！母と妹を頼みます！！」とつづり、劇中できょうだいを演じる高橋と蒼戸虹子が仲良くピースを決めるショットを添えた。

　ファンからは「オフの才木兄妹素敵です！貴重な2ショットありがとうございます」「オフの才木兄妹かわいい　公式さんが母と妹を頼みますって！才木くん！頑張って〜」「才木兄妹幸せになってね」「才木兄妹穏やかで可愛い　お母さんとゆいちゃん守る才木くんかっこいい　頑張って絶対幸せになってほしい…！」などの声が寄せられている。