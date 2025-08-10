好き＆行ってみたい「石川県の道の駅」ランキング！ 2位「山中温泉 ゆけむり健康村」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季折々の風景、美味しいご当地グルメ、地域ならではの文化体験──そんな魅力を一度に楽しめる「道の駅」は、旅の目的地として注目度が高まっています。今回は、数ある中でも特に「行ってみたい」と支持された注目スポットをご紹介します。
All About ニュース編集部は2025年8月2〜4日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「石川県の道の駅」ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「周りの温泉も楽しみながら美味しいものも食べれるから」（30代女性／茨城県）、「松尾芭蕉がおくのほそ道で訪れた地。一度行ってみたい」（30代女性／徳島県）、「加賀温泉に行った時に訪問したがお土産を買ってホテルにすぐ持って帰れるので便利だった」（20代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「白米千枚田の絶景を一望できる場所でまるで自然が描いたアートが広がっている」（20代男性／京都府）、「日本の原風景が広がっているので、一度は行ってみたい道の駅の一つです。道の駅でおにぎりも食べられると聞いているので、日本の良さを感じながらゆっくり過ごしたいです。夜にはライトアップするので、思い出の写真をいっぱい撮りたい」（30代男性／福岡県）、「地元のお米などを購入したり、輪島の魅力を知ることができる」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年8月2〜4日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「石川県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：山中温泉 ゆけむり健康村（加賀市）／26票 ※2023年4月1日〜休業中2位は「山中温泉 ゆけむり健康村（加賀市）」でした。加賀市の山あいにある「山中温泉 ゆけむり健康村」は、四季折々の自然を間近に感じながら、癒しの時間を過ごせる温泉地併設の道の駅です。温泉地ならではの足湯や地元食材を使ったレストランがあり、心と体をリフレッシュできると訪れる人々に好評です。観光拠点としても便利な立地で、加賀温泉郷の魅力を気軽に体感できるスポットとして注目を集めています。（※2023年4月1日から休業中）
回答者からは「周りの温泉も楽しみながら美味しいものも食べれるから」（30代女性／茨城県）、「松尾芭蕉がおくのほそ道で訪れた地。一度行ってみたい」（30代女性／徳島県）、「加賀温泉に行った時に訪問したがお土産を買ってホテルにすぐ持って帰れるので便利だった」（20代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
1位：千枚田ポケットパーク（輪島市）／35票1位は「千枚田ポケットパーク（輪島市）」でした。世界農業遺産にも登録された白米千枚田を一望できる「千枚田ポケットパーク」は、石川県を代表する絶景スポットに位置する道の駅です。海岸線に沿って広がる幾何学的な棚田の風景は、四季ごとに表情を変え、訪れる人々を魅了します。地域の農産物や能登の特産品も豊富にそろっており、観光とグルメの両面から能登の魅力を堪能できる名所として高い人気を誇っています。
回答者のコメントを見ると「白米千枚田の絶景を一望できる場所でまるで自然が描いたアートが広がっている」（20代男性／京都府）、「日本の原風景が広がっているので、一度は行ってみたい道の駅の一つです。道の駅でおにぎりも食べられると聞いているので、日本の良さを感じながらゆっくり過ごしたいです。夜にはライトアップするので、思い出の写真をいっぱい撮りたい」（30代男性／福岡県）、「地元のお米などを購入したり、輪島の魅力を知ることができる」（30代女性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)