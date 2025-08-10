岩田絵里奈アナ「ゲームやりすぎて目が悪くなって」親バレ回避のためやっていたこと

日本テレビの岩田絵里奈アナ（29歳）が、8月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。“子どもの頃の大挑戦”について語った。



番組が今回、子どのも大挑戦を調査した「子どもの大挑戦史」をテーマに進行する中で、岩田アナは「私は、暗がりでゲームをやりすぎて目がすごく悪くなって。でもなぜかそれを親にバレたくなくて、テレホンカードの小っちゃい穴で黒板見てました」と語る。



そして「（穴が）小っちゃいと見えやすいんです。ピンホール効果でね。それに気付いた先生から親に通知が行って、メガネ屋に連行されたっていう思い出があります（笑）」と話し、スタジオからは「挑戦（の話）じゃないの？（笑）」とツッコミが飛んだ。