１９６８年メキシコ市五輪でアジア勢初の表彰台となる銅メダルを獲得したサッカー日本代表のエースで、同大会で得点王にも輝いたＦＷ釜本邦茂さん（日本サッカー協会元副会長）が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去したと、Ｊリーグが発表した。８１歳だった。かねてから病気療養中だった。国際Ａマッチ７５ゴールは日本史上歴代最多。現役時代は日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）のヤンマーでプレーし、引退後はＧ大阪などで監督を務めた。今なお記録と記憶に残り続ける偉大なストライカーの突然の別れとなった。

Ｊリーグが発足した９３年当時、釜本さんが監督をつとめたＧ大阪は、クラブの公式ＨＰやＳＮＳで追悼の意を表した。「Ｊリーグ発足時には、関西唯一のクラブとしてガンバ大阪を率い、クラブの礎を築かれました」などと記した。釜本さんは９３、９４年とガンバ大阪を率い、順位は７位、１０位（１０チーム中）だった。また釜本さんはＪリーグ発足前の日本サッカーリーグ時代にはヤンマー（現Ｃ大阪の前身）を７９年〜８４年に率い、８０年にはリーグ優勝にも導いた。

◆釜本 邦茂（かまもと・くにしげ）１９４４年４月１５日、京都市生まれ。山城高、早大を経て６７年にヤンマー入り。７８年から監督を兼任し８４年に引退。１９歳で日本代表入りし、国際Ａマッチ通算７６試合７５得点。日本リーグ通算２５１試合２０２得点、得点王７回。年間最優秀選手賞７回。９１〜９４年に松下電器（９３年からＧ大阪）監督。９５〜２００１年は参院議員を務めた。日本サッカー協会では副会長、強化推進本部長、常務理事を歴任。