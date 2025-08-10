◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同２位の王楚欽（おう・そきん、中国）に１―４で敗れた。０―１の第２ゲームを１１―５で奪ったが、最強国・中国の“壁”を越えられず。戸上は「自分が得意とするラリー戦に持って行けず、最後まで何もできずに終わってしまった」と悔しさをにじませた。

力負けだった。９日の２回戦が終わったのが午後１１時過ぎ。上田仁コーチと宿泊先で「コンビニ飯」を食べながら、世界卓球個人戦金メダルの王戦の戦略を練った。第１ゲームから王の世界屈指のサービスに翻弄（ほんろう）され、７―１１で取られた。

第２ゲームは戸上が反撃し、サービスから３球目攻撃など磨いてきた技術を駆使し、序盤から６連続得点。中国のスターに対する「加油（ジャヨウ）」の大声援に対抗するように、日本の「戸上」コールも生まれ、背中を押された。１１―５で圧倒し「このまま行けばチャンスがある」。だが、第３ゲーム以降、王が得意のサービス、３球目攻撃で揺さぶり、中陣に下がったラリーでも戸上を上回った。戸上は３ゲームを連取されて、流れを取り戻せずに終戦。「サービス、レシーブ、３球目、４球目のプレッシャーがすごくて、思い切った戦術が出せなかった」とうなだれた。

２８年ロサンゼルス五輪を目指す２３歳。５月の世界卓球個人戦では篠塚大登（愛知工大）と組んだ男子ダブルスで日本勢６４年ぶりの金メダルに輝いた。シングルスでも今回、世界卓球個人戦に続く、８強入りで力をつけてきた。世界のトップ選手との対戦で「立ち位置を知りたかった。大きく成長できる一戦。この負けを上田コーチと一緒に反省して、次の舞台につなげたい」と顔を上げた。敗戦を糧に、飛躍を期す。