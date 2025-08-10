安藤優子、“海の家”での日常ショット公開「素敵な景色」「美味しそうなお肉」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。「海の家」での生活を楽しむ様子を公開した。
【写真】「素敵な景色」安藤優子が公開した“海の家”での日常ショット
「昨日から海の家へ」とつづり、2本の動画と9枚の写真をアップ。「若者たちがやって来たので､肉肉づくし（笑） 豪快なお肉がどっさり送られてきました」と食事の様子を披露した。
お肉は、プロ野球の楽天・取締役シニアディレクターの石井一久氏とフリーアナウンサーの木佐彩子夫妻から贈られてきたものだと明かし、「いつもヤルコト豪快な夫婦様です おかげさまで､ニンニクたっぷりのステーキやお葱いっぱいの豚しゃぶを堪能させていただきました！」とうれしそうにつづった。
続けて「今朝はザ和食の朝ごはん」と紹介。「タンちゃんずっと鯵の干物を狙っていました（笑）抱っこされると意外にもぺったりするタンちゃん（笑）」と愛犬との触れ合いをつづった。
最後に「外は雨・・・のんびーりします。雨の強い地域のみなさま、お気をつけてお過ごしくださいませ」と呼びかけた。
この投稿には「海のお家が素敵ですね〜」「美味しそうなお肉」「干物大きくて美味しそう」「美味しいお料理と素敵な景色、最高ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵な景色」安藤優子が公開した“海の家”での日常ショット
「昨日から海の家へ」とつづり、2本の動画と9枚の写真をアップ。「若者たちがやって来たので､肉肉づくし（笑） 豪快なお肉がどっさり送られてきました」と食事の様子を披露した。
お肉は、プロ野球の楽天・取締役シニアディレクターの石井一久氏とフリーアナウンサーの木佐彩子夫妻から贈られてきたものだと明かし、「いつもヤルコト豪快な夫婦様です おかげさまで､ニンニクたっぷりのステーキやお葱いっぱいの豚しゃぶを堪能させていただきました！」とうれしそうにつづった。
最後に「外は雨・・・のんびーりします。雨の強い地域のみなさま、お気をつけてお過ごしくださいませ」と呼びかけた。
この投稿には「海のお家が素敵ですね〜」「美味しそうなお肉」「干物大きくて美味しそう」「美味しいお料理と素敵な景色、最高ですね」などのコメントが寄せられている。