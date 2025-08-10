「TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25」が8月10日、東京の大田区総合体育館で開催されている。

【映像】日本代表レジェンドvs少年オールスター（生中継）

日本サッカーのレジェンド本田圭佑が発案した4v4は、4対4、10分1本勝負、20秒のショットクロック、ドリブルイン可能、GKも攻撃参加可能などの特徴を持ち、フットサルをさらに攻撃的にしたような新競技。基本はU-10年代を対象とし、大人はベンチ入りも禁止され交代を含めた全ての判断を子供たちで下すなど、自主性も重要視されている。

今回は4v4で初めての国際大会で、アジア各国の予選を勝ち抜いた10チームが参加。優勝はタイの「LUCKY BOYS」で、準優勝はシンガポールの「Hart United」となった。日本の「GAMER」は準決勝で敗戦したが、3位決定戦で大勝して3位となった。

決勝後の15時10分頃には、本田をはじめ内田篤人、松井大輔、柿谷曜一朗という日本代表レジェンドが登場して会場のボルテージも最高潮に。そのまま今大会のオールスターチームと2試合のスペシャルマッチを戦う。

