【新大久保】この夏に絶対食べたい！かわいいお眠りクマさんクロッフル

新大久保駅近くにある人気のカフェ「Cafe ON」は、韓国で人気のスイーツやグルメ、ドリンクメニューなども豊富。大型スクリーンでK-POPを聴きながら、推し活を楽しめるのも魅力です。こちらのお店では、数年前からお眠りクマさんスイーツがあるのはご存じでしたか？旬のメロンを使用したスイーツが期間限定で登場していますので、ご紹介します。

お眠りクマさん付きクロッフル

メロンクロッフル 価格:1,480円(税込)

期間限定メニューのメロンクロッフルです。

韓国スイーツのクロッフルは、クロワッサンをワッフルメーカーで焼いたスイーツです。「Cafe ON」でも人気のメニューで、期間限定のメロンクロッフルの他、プレーン、オレオ、ロータスクッキー、りんご、雲(こちらはクマさん付きではありません)の、6種類があります。

旬のメロンに囲まれたお眠りクマさんクロッフル

クロッフルの上はたっぷりのホイップとメロン！クロッフルを枕にして眠っているクマさんがかわいすぎです♡

クロッフルは、外はサクッと、中はもちっとした食感が楽しめます。食べ応えもあり、このクロッフルだけで食べても美味しくいただけます。

たっぷりのホイップとジューシーなメロンとともにいただくと、スイーツ感も増し、まるでメロンショートケーキを食べているかのような味わいです。

食べてしまうのがもったいないかわいさ

かわいいお眠りクマさんの正体は、後味さっぱりのミルクシャーベット。ひんやり冷たいミルクシャーベットが、暑い日には最高に美味しく感じますよ♡

※メロンクロッフルは9月ごろまで予定だそうです。

お眠りクマさんのチュロスも美味しい

Cafe ON チュロス 価格:1,150円(税込)

こちらはチュロスを枕にしてお眠りしているクマさんです。同じクマさんですが、スイーツによって印象が変わりますので、お友達とちがうスイーツを選び、並べてもかわいいですね。

サクもち食感のチュロスはシナモンシュガーがかかっていて、ほんのり温かくそのまま食べても美味しくいただけます。

別添えのホイップやチョコレートソースで味の変化も楽しめます。お好みで合わせてみてください♡

推し活にもおすすめ

好きな曲(K-POP)をリクエストすると大型スクリーンで流してくれます。グループでの来店の場合は2人1組で1曲、4人グループは2曲までです。美味しいスイーツをいただきながら推し活も楽しめますね。

いかがでしたか？店内は120席もあり広々とした空間です。土日祝は混みそうですが、平日の午前中に伺ったところ貸し切り状態でした！午前中が狙い目のようです。

まだまだ暑い日が続きそうですので、新大久保に行かれる際は、ひんやり冷たいスイーツを味わってみてはいかがでしょうか。

Cafe ON

住所:東京都新宿区百人町2-1-1 2F

営業時間:11:00-22:00

交通手段:新大久保駅より徒歩3分