＜義姉、ヒマなのに？＞当事者意識のない夫にもイラつく。なら、直談判するしかない！【第4話まんが】
私（カナコ、40代）は夫（ヒデアキ、40代）と子どもたち（小1と小3）との4人暮らし。私の長兄（アツシ、50代）は妻（義姉、サヤカ、40代）と大学生、高校生の子どもと同居しており、次兄（ケンタ、40代）は独身です。私も兄たちも東京に住んでいます。私の父（タカヒコ、78歳）が倒れて母（ミツエ、76歳）が介護しはじめたのを機に、私たちきょうだいは毎週末交代で関西にある実家へ行っています。体力的な負担が大きいと感じた私は、長兄に義姉の協力を求めますが、長兄はすでに義姉から「介護は実子で」と断られていました。
長兄との電話を終え、私は夫にも相談しました。夫は長兄を擁護しているように感じました。夫は介護問題に関わっていないから、悠長なことを言っているのかもしれません。私は次兄にも連絡してみました。長兄や夫以外の意見も聞いてみたかったのです。次兄は独身で、趣味も多く散財しがち。仕事の出張も多いため、自身の負担が減るならなんでもOKと言った様子です。
母と兄2人に夫、全員の意見を聞いて「私がサヤカさんに直接連絡してみないとどうにもならない」と思いました。私が義姉に電話すると驚いた様子でした。私はかいつまんで、介護の現状を伝え、手伝いの打診をするも……「いや、私も親の世話があるのでムリですよ」と、即答されてイラっとしました。
私は夫にも相談しましたが、「（義姉に介護の協力を）強要できない」「揉めると大変だから（義姉のことは）長兄に任せたら」と消極的な意見でした。次兄は「自分の負担が減るなら何でもいい」と他人事です。
こうして私は自分が動かねばと思い、義姉に直接連絡する決意を固めました。しかし義姉には「ムリ」と即答されてしまいます。
どうにか協力してもらいたいと思った私は、半ば意地になって義姉に親のサポートへの協力を頼み込みました。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
