お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が9日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。グラビアアイドルとの共演スタイルについて語った。

この日のはグラビアタレントの東雲うみをゲストに迎え、東京都台東区の御徒町の居酒屋で撮影。同番組でのグラビアタレントとの共演について、大吉は「1年以上ぶりじゃないですか？谷間の前で飲むスタイルを忘れてるから…」と真剣な表情で語った。

松岡昌宏も「こういう番組やってると触れないわけにはいかないし、触れてもどう見られるのかな…とか」と共感。「だって、うまそうだね！って言わなきゃいけない」と話しつつ、「…お寿司でも」と付け加えた。

大吉が「バレるよね？“今谷間見た！”っていうのは」と東雲に尋ねると、「それはバレてます」と返事が。さらに「私、9割5分くらいずっと顔しか見てないけど、たまにツマミを見る時に目に入るから、そっち見ちゃってるんですよ」と正直に打ち明け、「そこを編集するでしょ？あなたたちは」と番組スタッフに語りかけた。その直後、大吉の目線に注目した「検証VTR」が放送された。