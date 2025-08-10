81ºÐ¤Ç»àµî¡Ä¿§¤¢¤»¤Ì¡È³øËÜÅÁÀâ¡É¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌ´¼Î¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¥ï¥±¡¢Èëµ»ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡Ä
¡¡1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬10Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2023Ç¯9·î¤´¤í¤«¤é¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤ÇÆþ±¡¡£ºòÇ¯¤Î½©¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ¡¢²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¡¢6·îÃæ½Ü¤ËÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÚÍÄ¾¯´ü¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¾®ÁÎ¡ÛµþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¤ÎÄ®¤Ç¾ã»ÒÇË¤ê¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¤´¤Ã¤³¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢É¾È½¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¡£È³¤È¤·¤ÆÊì¡¦¤è¤·¤¨¤µ¤ó¤«¤éÄí¤Îºù¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤ÏÊì¾ù¤ê¡£
¡¡¡Ú¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡ÖÀ¤³¦¡×¡ÛÂÀ¿Á¾®Äã³ØÇ¯»þ¤Ï»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼ÂÇ¼Ô¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤ë¤¬¡¢²¸»Õ¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¡¢Ëª¥±²¬Ãæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¡£
¡¡¡Ú¥¥Ã¥¯¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÀÐ½³¤ê¡Û¶¯¹ë¤ÎËª¥±²¬ÃæÆþ³Ø»þ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ç¤ÎÀÐ½³¤ê¤Çµ»½Ñ¤òÃµµæ¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°ÀÐ¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¡ÚÇØÈÖ¹æ¤Ï0¡©¡ÛÃæ³ØÆþ³Ø»þ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë40¤½¤³¤½¤³¡£1Ç¯À¸¤Î½©¤ÎÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤ËÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬±£¤ì¤Æ¡Ö0¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÚµÞÀ®Ä¹¤ÏÉã¤Î¤ª¤«¤²¡©¡Û¾®ÊÁ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Éã¡¦Àµºî¤µ¤ó¤¬·ÜÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø2Ç¯»þ¡¢2¡Á3¥«·î¤Ç¿ÈÄ¹¤¬18¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤ë¡£Á¬Åò¤äÀî¤ÎÃæ¤Ç¿å¤ò½³¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢¥¥Ã¥¯ÎÏ¤â°ìµ¤¤Ë¸þ¾å¡£
¡¡¡Ú¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÃæ¿´¤Ï¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿Éã¤Ï³Ø¶èÆâ¤ÎÉáÄÌ²Ê¿Ê³Ø¤ò´«¤á¤¿¤¬¡¢³Ø¶è³°¤Ç¾¦¶È²Ê¤Ë¤·¤«¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯¹ë¡¦»³¾ë¹â¤Ø¡£Âç³Ø¤â´Ø³ØÂç¤ò´«¤á¤ëÉã¤ò¼þ°Ï¤¬¸ýÀâ¤¤¤ÆÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£
¡¡¡Ú±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡Û¹â2¤Î½Õ¡¢´ØÀ¾ÁªÈ´¤ò»ØÆ³¤ËÍè¤¿¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼»á¤Ë½é¤á¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£Åö»þ¤Ï¥×¥ì¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¡Ö¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¡¼¥°¥Þ¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£È¿ÉüÎý½¬¤Ç´ðÁÃµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°Îý½¬´ï¶ñ¡Ê¥Ú¥ó¥Ç¥ë¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ç¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡ÚÀäÂÐÅª¥´¡¼¥ë´¶³Ð¡ÛÁáÂç1Ç¯»þ¡¢±¦45ÅÙ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±¦¶ù¤«¤é¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤ËÂÇ¤Ä¥·¥å¡¼¥È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¡£1Ç¯»þ¤«¤é´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç4Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¡£4Ç¯»þ¤Î1966Ç¯¤ÏÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å·¹ÄÇÕ¤âÍ¥¾¡¡£
¡¡¡Ú¾×·â¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¬¥Þ¡¦¥¥Ã¥¯¡Û1966Ç¯¤Î²¤½£±óÀ¬Ãæ¤Ë£×ÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ò´ÑÀï¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¸¦µæ¡£¼´Â¤Îº¸Â¤ò¥Ü¡¼¥ë¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢±¦Â¤Î¹Ã¤ÇÇúÈ¯Åª¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡È¥¬¥Þ¡¦¥¥Ã¥¯¡É¤òÂÎÆÀ¤·¤¿¡£¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤Ë¤Ï1970Ç¯¤ÎÍèÆü»þ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¡£
¡¡¡Ú¥´¡¼¥ë¶Ø»ßÎá¡Û1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ï2°ÌÄÌ²á¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤ËÆÀÅÀ¤ò¡È¼«½Å¡É¡£0¡½0¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò3¡½1¤Ç·âÇË¡£
¡¡¡Ú¥ß¥¹¥¥Ã¥¯¤ÇÀèÀ©ÅÀ¡Û³«ºÅ¹ñ¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸ÞÎØ3°Ì·èÄêÀï¡£Á°È¾18Ê¬¤Î¹¥µ¡¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¹Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ»Ø¤ËÅö¤¿¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤êÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾¤Ë¤â¤¦1ÅÀÄÉ²Ã¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ë7ÆÀÅÀ¤Ç¸ÞÎØÆÀÅÀ²¦¤Ë¡£
¡¡¡Ú³¤³°°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¡Û¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¸å¡¢²¤½£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆîÊÆ¤Î¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·1970Ç¯¤Î£×ÇÕ¥á¥¥·¥³Âç²ñÍ½ÁªÁ°¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹À´Î±ê¤ËØí´µ¤·50Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÆþ±¡À¸³è¤ÇÃÇÇ°¡£1974Ç¯¤ÎÀ¾¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¡¢1978Ç¯¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂç²ñ¤È£×ÇÕÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤â¡¢¤È¤â¤Ë¥±¥¬¤Ëµã¤¯¡£
¡¡¡ÚÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ç¶â»úÅã¡ÛÂåÉ½°úÂà¸å¤Î1978Ç¯¤«¤é¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡£1980Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°V¡¢1981Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°½é¤Î200¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¡£
¡¡¡ÚÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©Ã¦¤°¡ÛÆüËÜ¥ê¡¼¥°20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ1984Ç¯1·î¤Ë¥Ì¡¼¥É¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò»£±Æ¡£³¹Æ¬¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÅð¤Þ¤ì¡¢1Ëç1000±ß¤Î1500Ëç¤Ï¤¹¤°¤Ë´°Çä¡£»£±Æ1¥«·î¸å¤Î2·î13Æü¡¢Àµ¼°¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£