【大雨警報】福岡県・飯塚市、嘉麻市に発表 10日15:09時点
気象台は、午後3時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を飯塚市、嘉麻市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を篠栗町に発表しました。さらに洪水警報を飯塚市、田川市、筑紫野市、古賀市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町に発表しました。
福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■直方市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■飯塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■豊前市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■筑紫野市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■宗像市
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■嘉麻市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■朝倉市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■糸島市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■那珂川市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■篠栗町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■志免町
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■久山町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■粕屋町
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夕方
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■小竹町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報【発表】
11日朝にかけて警戒
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■筑前町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■東峰村
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■香春町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■添田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■糸田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
■大任町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■赤村
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
■福智町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 11日未明
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃
□洪水警報
11日朝にかけて警戒
■築上町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日夜のはじめ頃