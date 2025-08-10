気象台は、午後3時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を飯塚市、嘉麻市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を篠栗町に発表しました。さらに洪水警報を飯塚市、田川市、筑紫野市、古賀市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・飯塚市、嘉麻市に発表 10日15:09時点

福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北九州市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■福岡市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■直方市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■飯塚市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■田川市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■行橋市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■豊前市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■中間市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夕方



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■筑紫野市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■宗像市



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■古賀市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■福津市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■宮若市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■嘉麻市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■朝倉市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■糸島市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■那珂川市

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■篠栗町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■志免町

□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■新宮町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■久山町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■粕屋町

□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■芦屋町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夕方



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■水巻町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夕方



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■岡垣町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夕方



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■遠賀町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夕方



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■小竹町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報【発表】

11日朝にかけて警戒



■鞍手町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■筑前町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



■東峰村

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■香春町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■添田町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■糸田町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



■川崎町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



■大任町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



■赤村

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



■福智町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■苅田町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■みやこ町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



□洪水警報

11日朝にかけて警戒



■築上町

□大雨警報

・土砂災害

11日昼前にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 10日夜のはじめ頃



