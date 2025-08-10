Ãæ¹ñ¡¡¼¡´ü³°Áê¸õÊä¡¦Î·úÄ¶»á¤ò¡Ö¹´Â«¡×¡¡¥¢¥á¥ê¥«Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¹â´±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼¡¤Î³°Áê¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Î·úÄ¶»á¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÅÅ»ÒÈÇ¤Ï9Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÂÐ³°¸òÎ®¤òÃ´¤¦Ãæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉô¤ÎÎ·úÄ¶ÉôÄ¹¤¬Àè·î²¼½Ü¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤«¤éËÌµþ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹´Â«¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î»á¤ÏÅö¶É¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î»á¤ÏÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç»È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2022Ç¯5·î¤«¤éÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÃæ±ûÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î²¦µ£³°Áê¤Î¼¡¤Î³°Áê¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î»á¤Ï4·î¤ËË¬Ãæ¤·¤¿ÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î¿¹»³Íµ²ñÄ¹¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤Î¸òÎ®Áë¸ý¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£