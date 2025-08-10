¥«¥á¥é¤¬»£¤Ã¤¿¡ª°ãË¡ÌôÊªÌ©Í¢¤Î½Ö´Ö ¡ÁÌ©Ãå¡ª±©ÅÄ¶õ¹ÁÀÇ´Ø¡¦ÌôÊª¤ÎÌ¢±ä¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÆüËÜºÇ¸å¤ÎºÖ¤òÅ°Äì¼èºà¡Á¡Ú¤½¤ì¥¹¥¿¡Û
Ì©Í¢¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°±©ÅÄ¶õ¹ÁÀÇ´Ø¤òÌ©Ãå¼èºà¡ª°ãË¡ÌôÊªÌ©Í¢¤Î½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×ÂçÎÌ¤Î¤¿¤Ð¤³¤¬¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤é¡Ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢¤¤¤Þ¡¢Â¿¤¯³°¹ñ¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¡×¡£
Èà¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿ÃËÀ
¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤À¤è¡£ÆüËÜ¤Ï½ë¤¯¤Æ¡¢¼¾µ¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Í¡×
Ãæ¹ñ¤«¤éÍè¤¿½÷À
¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¡×
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ë2¡¢3Ç¯Á°¤«¤é¤ß¤ó¤Ê»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿É×ÉØ
¡ÖÆìÄ·¤Ó¤À¤è¡£Èà½÷¤ÏÆìÄ·¤Ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÆìÄ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤è¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¶Ø»ßÉÊ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¡×¤ä¡ÖÌôÊª¤ÎÌ©Í¢¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢Åìµþ±©ÅÄ¶õ¹ÁÆâ¤Ë¤¢¤ëÅìµþÀÇ´Ø¤Î¸¡ºº¾ì¡Ö±©ÅÄÀÇ´Æ»Ù½ð¡×¡£
ÀÇ´Ø¤Î»Å»ö¤Î1¤Ä¤¬¿åºÝÂÐºö¡£Æþ¹ñ¿³ºº¤ò½ª¤¨¡¢ÅþÃå½Ð¸ý¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤äËãÌôÃµÃÎ¸¤¤Ê¤É¤¬Æü¡¹¡¢ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥àÊØ¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿ÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹3¤Ä¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤¬¡ÖÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¿¦°÷
¡Ö¡Ê¥«¥®¤Î¡ËÈÖ¹æ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¥Ù¥È¥Ê¥àÊØ¤ÇÍè¤¿ÃËÀ
¡Ö¡Ê¥«¥®¤Î¡ËÈÖ¹æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇXÀþ¤Îµ¡³£¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¤¬¡£
¿¦°÷¡Ö¤¿¤Ð¤³¤Ã¤¹¡×
N¥¹¥¿¡Ö¤É¤ì¤¬¤¿¤Ð¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¡¢¸°¤ò²õ¤·¤Þ¤¹¡£¸°¤ò²õ¤·¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÈÂçÎÌ¤Î¤¿¤Ð¤³¡É¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷
¡Ö¤³¤ì²¿¤«¤ï¤«¤ë¡©¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¡×
¥Ù¥È¥Ê¥àÊØ¤ÇÍè¤¿ÃËÀ
¡Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×
ÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ù¥È¥Ê¥àÀ½¤Î¤¿¤Ð¤³¡É¡£¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤ÈÌó3ËüËÜ¤Ç¤¹¡£
»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ÎÌÈÀÇÈÏ°Ï¤Ï¡Ö°ì¿Í200ËÜ¡×¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È200ËÜ¤Ë¤Ä¤3000±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ä
¿¦°÷
¡ÖÀÇ³Û¤¬Ìó42Ëü±ß¡×
¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬¶Ã¤¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥àÊØ¤ÇÍè¤¿ÃËÀ
¡Ö¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¿¦°÷
¡Ö»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¬¡×
¥Ù¥È¥Ê¥àÊØ¤ÇÍè¤¿ÃËÀ
¡Ö¤ª¶â¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤³¤ì¼«Ê¬¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ªÊÛ¸î»Î¸Æ¤Ö¤«¤é¡ª¡×
¿¦°÷
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤ë¡×
°¼Á¤Ê¾ì¹ç¡¢´ØÀÇË¡¤Ç¤Ï5Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½Å¤¤ºá¡£
ÃËÀ¤Ï·ë¶É¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¡£¤¿¤Ð¤³¤ÏÁ´¤ÆÊü´þ¤·¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Ç¤¿¡×»ý¤Á¼çÌµ¤·¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖ
°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¦°÷
¡ÖºÇ°¤À¡ª¡×
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢»ý¤Á¼çÌµ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ì¤Ä¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡Ä
¿¦°÷
¡Ö¤¦¤ï¡¼½Ð¤¿¡×
°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡ª¡©
¤³¤ÎÁ°Æü¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï²ÙÊª¤Î»ý¤Á¼ç¡¢20Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÃË¡£°ì¸«¡¢¡ÈÆüËÜ¹¥¤¤Î³°¹ñ¿Í¡É¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¿¦°÷
¡ÖÂÚºß¤Ï¡©¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿ÃË¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö3Æü´Ö¤À¤è¡£¤ª¤½¤é¤¯Âçºå¤«¤Ê¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡£¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤Î»þ¡¢ÃË¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯°ì¤Ä¤Î¤ß¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿ÃË¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÇ¤Å·Æ²¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤è¡£Áá¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á2¤¬Íß¤·¤¤¤Í¡£¤Þ¤ÀÂ³¤±¤ë¡©¡×
µ¢¤ê¤¿¤¬¤ëÃË¤ËÀÇ´Ø¿¦°÷¤Ï¡¢ÌôÊª¤Ê¤É¤Î¶Ø»ßÉÊ¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤ÀÇ´Ø¿¦°÷¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤ä»ÅÁð¤«¤é¡ÈÌôÊªÌ©Í¢¡É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Èµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍâÆü¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÃË¤ÎÊÌ¤Î²ÙÊª¡£¼Â¤Ï¡¢Í¢Á÷¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç²ÙÊª¤ÎÅþÃå¤¬1ÆüÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ²ñ¼ÒÎ©²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿¦°÷¤¬¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤¹¤ë¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ÄÂç¤¤Ê¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Ü¥È¥ë¡£¤µ¤é¤Ë²ÙÊª¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Éþ¤ÎÃæ¤«¤éÂ³¡¹¤È18ËÜ¤â¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1ËÜ¤À¤±¡Ê¸¡ºº¡Ë¤«¤±¤Æ¡Ä¡×
¤½¤ÎÃæ¿È¤òÌôÊª¸¡ºº¤Îµ¡³£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖTHC¡ÊÂçËãÀ®Ê¬¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥È¥ë¤«¤é¤â¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢½Å¤µ¤Ï¹ç·×17Ô¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÍÛµ¤¤ÊÃË¤Ï¶§°¤ÊËãÌôÌ©Í¢ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçËã¤ÎÌ©Í¢¤Ï¡¢´ØÀÇË¡¤Ç¤Ï10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢¤â¤·¤¯¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï´ØÀÇË¡¡¦ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂáÊá¡£¸½ºß¤âÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢°ãË¡ÌôÊªÌ©Í¢¤ÎÅ¦È¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍè¤¿½÷
¡Ö±£¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»ä¤òæ«¤Ë¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×
¤½¤¦¸ì¤ë½÷¤ÎÂÎÆâ¤òÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹ç·×100¸Ä°Ê¾å¤Î¾®ÂÞ¤¬¡£ËöÃ¼²Á³ÊÌó2500Ëü±ß¤Î¥³¥«¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë°ãË¡ÌôÊªÌ©Í¢¤ÎÅ¦È¯¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÌó50·ï¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯¤Ï6·î»þÅÀ¤Ç40·ï°Ê¾å¡£
ÅìµþÀÇ´Ø ±©ÅÄÀÇ´Ø»Ù½ð Æü½ô¾Ä ¼¡Ä¹
¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³°¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÌôÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÌôÊª¤Î±¿¤Ó²°¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤âÈó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤ÎÌ©Í¢ ¡ÈÆüËÜºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤ÏÌë¤Ç¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë
»þ¹ïÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸á¸å10»þ²á¤®¡£¿¼ÌëÂÓ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¿ô¤Ç¹½¤¨¤ëÀÇ´Ø¿¦°÷¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ä
ÅìµþÀÇ´Ø ±©ÅÄÀÇ´Ø»Ù½ð ÂìÀî±Ñ¾ ÀÇ´Ø¹Êó¹Ä°´±
¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¡¢Å¦È¯¤¬²áµî¤ËÂ¿¤¤Í×Ãí°Õ¤ÎÊØ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¤½¤³¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î20Âå¤Î½÷¡£
¿¦°÷
¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ÏÌµ¤¤¡©¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍè¤¿½÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×
Ê¹¤±¤Ð¤³¤Î½÷¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤«¤é¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¡£Ä¹µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿²ÙÊª¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹2¤Ä¤À¤±¡£
¡ÈÌôÊªÌ©Í¢¤Î¶²¤ì¤¢¤ê¡É¤È¸«¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢½÷¤ò¸¡ºº¼¼¤ËÍ¶Æ³¡£ÅÅÏÃÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍè¤¿½÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö´Ñ¸÷¤è¡£ÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£Èè¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×
¤Þ¤º¤Ï½÷¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ²ÙÊª¤ò³ÎÇ§¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï°áÎà¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÆâÉô¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢ÌôÊª¸¡ºº¤Îµ¡³£¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥«¥¤¥óÈ¿±þ¤¬¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
½÷À¿¦°÷
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë²¿¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍè¤¿½÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¶»¤Î·Á¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×
½÷¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÊäÀµÍÑ¤Î²¼Ãå¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¿¦°÷
¡Ö¥Ñ¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
½÷¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤«¡¢½ë¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¡Ä
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÍè¤¿½÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©Èô¹Ôµ¡¤ò3¤Ä¤â¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¥Ø¥È¥Ø¥È¤è¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÀâÆÀ¤·ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Ä
ÅìµþÀÇ´Ø ±©ÅÄÀÇ´Ø»Ù½ð Æü½ô¾Ä ¼¡Ä¹
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤Î¿åÍÏ±Õ¤ò±£Æ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¸å¤ËºÆÅÙÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼Ãå¤ÎÃæ¤«¤é¿å¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥³¥«¥¤¥ó¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¤ò»È¤Ã¤¿Ì©Í¢¤Ç¤·¤¿¡£½÷¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï½Å¤µ¤Ë¤·¤Æ1.4kg¡£ËöÃ¼²Á³ÊÌó3500Ëü±ßÊ¬¤Î¥³¥«¥¤¥ó¡£
½÷¤Ï´ØÀÇË¡¡¦ËãÌôµÚ¤Ó¸þÀº¿ÀÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ø»ßÌôÊª¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¿åºÝ¤ÇËÉ¤°¡¢ÅìµþÀÇ´Ø¡¦±©ÅÄÀÇ´Ø»Ù½ð¡£
ÌôÊª¤ÎÌ¢±ä¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÈÆüËÜºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¡¢ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£