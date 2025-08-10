日本高野連は１０日、広陵（広島）の甲子園出場辞退を受け、取材対応。大会本部の井本事務局長が現在の状況について説明した。

井本事務局長によると、広陵側から連絡が入ったのは今朝。堀校長が大会本部を訪れ、第１０７回全国高校野球選手権大会の辞退を申し入れた。対戦予定だった津田学園（三重）は不戦勝となった。

広陵は大会直前、１月に発生した暴力事案がＳＮＳで話題に。メディアでも報じられ、出場を巡り批判的な声も起こる中、７日の１回戦で旭川志峯（北北海道）に３−１で勝利していた。

３月に高野連が広陵に対して行っていた厳重注意や、甲子園大会出場の判断にも批判的な声が集まる中、あらためて「学校が調査して出した答えを信用して審議した。おかしなところや新たな事実が出てくれば審議をやり直すが、現状は確認していない」とした。初戦の出場判断については「既に審議して区切りが付いているので、差し止める状況にはない」と語った。

広陵は現時点で新しい事実は出ていないと説明。一方で「保護者様が被害届けを出されて、調査に協力しています。性被害については第三者委員会を設置し、カップラーメンの暴力問題についてはすでに終わったものとしている」とし、「警察に被害届を出しているので、全面的に協力する」とも語っている。

▽広陵を巡る騒動の流れは以下。

１月２２日…暴力事案が発生。

８月５日…ＳＮＳの情報をもとにメディアが報じたことで、学校側は当時の状況を当時１年生だった部員が部内で複数の上級生から暴行を受けたことを認めた上で、当時聞き取り調査を行い学校側の規則に則った指導を実施したと説明。高野連に報告し、今年３月に高野連から厳重注意を受けていたと公表した。当該部員は転校し、その後、全国高校野球選手権広島大会が行われていた７月に被害届が提出されたことも明らかとなった。

８月６日…広陵が調査結果を含めた詳細な経過を公表。高野連も出場判断に変更なしと発表。

８月７日…旭川志峯戦に３−１で勝利。

８月７日…旭川志峯戦の試合後、高野連と大会本部は別件で被害を訴えている元部員から情報提供があったと発表。広島県高野連を通じて広陵に確認が行われ、訴えのあった内容について「確認できなかった」と回答があったと説明。「第三者委員会を設置し、現在調査中」との報告もあった。

８月８日…広陵が新たに話題となった事案について説明。２０２３年に野球部の元部員が監督とコーチ、一部の部員から暴力や暴言を受けたとする情報などについて、調査の結果「指摘された事項は確認できませんでした」とした。その上で第三者委員会を設置し、調査中とも説明。