ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¦³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£±ºÐ¤Ç»àµî
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬£±£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££¸£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤¬¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸µÉû²ñÄ¹¤Î³øËÜË®ÌÐ»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£¸·î£±£°Æü¸áÁ°£´»þ£´Ê¬¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡££±£¹£¶£¸Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡££²£°£°£µÇ¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÂÆ²¤Ë·Ç³Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¦¤´°Õ¸þ¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Î¸øÉ½¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó·ÐÎò¡Û
¡¡£±£¹£´£´Ç¯£´·î£±£µÆü¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉÜÎ©»³¾ë¹â¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼Æþ¤ê¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Ï¡¢£´Ç¯Ï¢Â³´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¡££Ê£Ó£Ì¡Ê¥ä¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£µ£±»î¹ç½Ð¾ì¡¢£²£°£²ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡££¶£¸Ç¯´ºÆ®¾Þ¼õ¾Þ¡£ÆÀÅÀ²¦£·²ó¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦£³²ó¡¢Ç¯´ÖÍ¥½¨£±£±¿Í¾Þ£±£´²ó¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ£·²ó¼õ¾Þ¡£ÍÍ¡¹¤ÊÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Âè£´²ó¡¢Âè£µ²ó¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯Åìµþ¡¢£¶£¸Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ç¤Ï£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¡££Á¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì£·£¶»î¹ç¡¢£·£µÆÀÅÀ¡ÊÎòÂåºÇÂ¿¡Ë¡£
¡¡£·£¸Ç¯¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡££¸£´Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤ÇÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢£Ê£Ó£Ì£±Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡£±²ó¡¢£Ê£Ó£Ì¥«¥Ã¥×Í¥¾¡£²²ó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£
¡¡£¹£±Ç¯¡¢£Ê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤¹¤ë¾¾²¼ÅÅ´ï¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£¹£µÇ¯ÂàÇ¤¡£
¡¡£¹£¸Ç¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹½¢Ç¤¡£
¡¡£²£°£°£²Ç¯£×ÇÕÆüËÜÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñÍý»ö¡¢¶¯²½¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£
¡¡£¹£µÇ¯¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó½éÅöÁª¡££°£°Ç¯¡¢ÂèÆó¼¡¿¹Æâ³Õ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ«Æ¯Áí³çÀ¯Ì³¼¡´±¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡£°£µÇ¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÅÂÆ²·Ç³Û¡£