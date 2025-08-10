歌手和田アキ子（75）が10日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。学歴詐称疑惑で注目される静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）の去就についてもどかしい気持ちを言葉にした。

田久保氏が一旦市長から退くと述べて、一転して続投の意思を表明したまま“卒業証書”提出を拒否した問題についてVTRを見た直後に「う〜ん」とうなって「もう、そろそろねぇ〜、伊東市の人が大変やもんね」と田久保氏の言動に振り回されている伊東市の議会関係者や市民に同情した。

そして「まだ、同じことをやってるんですか。中身お読みください、言って。ちょっと口で言うたらエエことやと思う」と話して「何を求めてはんのやろ、本当に。こんなん、見せたら済むことでしょ。最初は辞める、って言いはったんだから。給料が入るからね、それで。何なんだろう、何回もやるたびに、何を考えてらっしゃるのか」と語気を強め、「勝俣いたら、めっちゃ怒るよ」と静岡県の観光大使にも任命されているタレント勝俣州和にも触れた。

田久保氏は13日の百条委員会の証人尋問への出頭を「前向きに検討している」とSNSに残している。最後に「この人の持ってらっしゃる、除籍したからありえないんだけど、その“卒業証書”が本物だったら、みんなで謝らないといけない」と話した。