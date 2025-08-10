菅野美穂、行方不明でイライラしてるもの「『にゃんこ大戦争』の…」

女優の菅野美穂（47歳）が、8月10日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。“いま探してるもの”について語った。



菅野はこの日、主演映画「近畿地方のある場所について」の宣伝を兼ねて、赤楚衛二と共に番組のインタビューに対応。“いま探してるもの”について聞かれ、「なくなった本を探しています…」と答える。



菅野は「『にゃんこ大戦争』っていうゲームがあるんですけど、『にゃんこ大戦争』の都道府県ブックが行方不明で。もう3日間くらい探してます。イライラしてる」と話し、「子どもが『にゃんこ大戦争』が大好きで。勉強にも生かして欲しいな、と思って」と語った。