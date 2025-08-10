Image:Amazon.co.jp

「睡眠」って必要不可欠なものなのに、コントロールが難しいですよね…。

なんて悩む時間がもったいないので、6月27日に発売したXiaomi（シャオミ）のスマートウォッチ「Smart Band 10」を身に着けてみては？

「睡眠」にまつわる機能はもちろん、「見やすさ」もさらにグレードアップ。それでいて6,000円とちょっとで買えちゃうという、まさにコスパの怪物なんです！

Xiaomi Smart Band 10 スマートウォッチ 1.72大画面体験 21日間連続使用 輝度1500nits 視認性 強化されたスイミングモード 9軸モーションセンサー搭載 24時間健康管理 睡眠モニタリングアップデート スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ミッドナイトブラック 6,280円

徹底した「睡眠改善」アドバイスが受けられる

Image:Amazon.co.jp

「Smart Band 10」は、高精度センサーによりさらに正確な睡眠トラッキングが可能になりました。

国際的な専門機関との連携や過去の睡眠データに基づき、毎日・毎週・毎月の睡眠データを整理しレポート化。ユーザーに合わせた「睡眠改善」の提案やアドバイスを提供してくれます。

ここまで「睡眠」を見守り良質なものへと導いてくれるなんて…なんとも頼もしい！

画面サイズ・画面占有率・輝度のアップで見やすい！

Image:Amazon.co.jp

他にも前モデル「Smart Band 9」との比較表を見ると、こんなにグレードアップしています。

Image:Amazon.co.jp

特にディスプレイが1.72インチの有機EL（AMOLED）大画面になったこと、画面占有率が7％もアップして73％になったことに注目。

さらにディスプレイの明るさが25％アップして最大1500nitsの輝度になり、直射日光の下でもメッセージや通知がはっきりと読み取れるようになっています。

「見やすさ」って、数値管理においてかなりポイントが高いですよね。さあ、「Smart Band 10」でスマートに睡眠管理する時間ですよ！

●ミッドナイトブラック

●シルバー

●ミスティックローズ

● Ceramic Edition パールホワイト

