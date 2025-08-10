Âçºå¶Í°þ¤Î±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¤ÏºÇÂ®153¥¥í¡¢¿ÈÄ¹190Ñ¤Î²øÊª¸õÊä¡Ä¡Ö¿¤ÓÇº¤ß¡×·Ð¤ÆºÆÉ¾²Á¤Ø¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡¡¿¹ÍÛ¼ù
¡¡¡ÊÂçºå¶Í°þ Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë
¡¡7·î24Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¢ÂçºåÐóÀ±³Ø±àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ12Ã¥»°¿¶¤Ç1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£
¡¡2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºò²Æ¡¢ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÎÅì³¤Âç¶ÄÀ±Àï¤Ç15Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ò½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®¸å¤Îºò½©¤Ï¡¢¶áµ¦Âç²ñ½éÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ö¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢1Ç¯»þ¤«¤é¾¯¤·¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Ë½À¤é¤«¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏÏÓ¤Î¿¶¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄ¾µå¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®153¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¡£µÜºê¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±àÁïÌÀÃæ»þÂå¤ËÆð¼°µå¤Ç143¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡Ö²øÊª¸õÊä¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¹â¹»¤ËÍè¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤â¹Ã»Ò±à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿Ì´¡Ö¥É¥é1¶¥¹ç¡×¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
