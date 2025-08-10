【桧山珠美 あれもこれも言わせて】

世の中、能天気が一番。郷ひろみを見るたびに、そう思う。誤解なきように言っておくが、能天気は決して悪口ではない。むしろ、これ以上ないホメ言葉だ。

郷は「NHK紅白歌合戦」に37回も出場している。男性歌手としては現役最多出場者のひとりとのこと。そのうち白組の切り込み隊長のトップバッターを7回。超ベテランなのにトリではなく、トップバッターが似合うのは郷くらいのものだ。2023年「紅白」ではパリ五輪の新競技・ブレイキンも披露。68歳とは思えないキレッキレのパフォーマンスに会場が沸いた。

8月3日「坂上＆指原のつぶれない店」（TBS系）では、ぼる塾あんりと秋葉原の行列店を食リポ。ハンバーガーにポテトにまぜそばと文句も言わず行列に並び、子供から「アチチの人」と言われ、スタッフがその「アチチ」の音楽を流すと踊ってみせるパフォーマンスも。スタジオからは「郷さんに何をやらせているの！？」という声が何度も上がっていたが、当の本人は喜々としていた。これぞエンターテイナーだ。

5月にリリースした通算111枚目のシングル「最強無敵のDong Dong Dong！」も「ドンドンドン」という「アチチ」にも負けないインパクトあるフレーズが。郷にはこんなふうに底抜けに明るい歌がぴったりだ。

6日放送「週刊ナイナイミュージック」（フジテレビ系）でも、ファンから寄せられた郷の神対応エピソードで盛り上がっていたが、ファンサービスや大御所とは思えないフットワークの軽さに頭が下がる。

田原俊彦は不適切発言もなんのその

もう一人。こちらもなかなかのものだ。6月にTBSラジオで不適切な発言をしたと話題になった田原俊彦。あれからさぞや落ち込んでいるのではないかと心配していたら、7月26日の「おかべろ」（フジ系）で元気な姿を見せた。

番組はお金の話が多く、「うちの会社は結構厳しくて。ずっと朝から晩まで働いて月給30万で10年間、頑張りましたね」とか、「一番デカいのが印税。何百万、何千万単位で3カ月にいっぺん入ってくる」なんて話も。そんなに入ってくるから「月給なんてどうでもよくなる」とお金事情をぶっちゃけていた。

一番お金を使ったのは車。歴代購入した車はポルシェ、ベンツ、マセラティにベントレーと愛車遍歴をペラペラと。最近マクラーレンを購入したという話も。さすが一世を風靡したアイドルはケタが違う。自慢たらしく言わないのが大人ではないかとも思うが、トシちゃんなら、それもありか、となる。

なにかというと、足を頭上まで高く上げてみせるサービス精神も健在。

ジャケットプレーの郷に足上げトシちゃん。どちらも底抜けに能天気だが、見ていてこちらも元気になる。常識の物差しでは測れない、そんな唯一無二の人たちの居場所も少しは残してあげたいものだ。

（桧山珠美／コラムニスト）