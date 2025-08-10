『鬼滅の刃』見るのつらい…善逸＆爺ちゃんの2ショット ufotable公式絵に感涙「こんな残酷な話って…」「渋いっ！」
大人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃』無限城編の「繋ぐ」をテーマにした新規描き下ろしイラストが、ufotable公式Xで公開された。炭治郎と義勇、しのぶとカナエ、善逸と爺ちゃんの組み合わせとなっており、ネット上で話題となっている。
【画像】笑顔ゼロ…100％泣ける善逸＆爺ちゃんの2ショット 公開された新イラスト
これはコミックマーケット106にufotableも出展することから今回、劇場版「鬼滅の刃」無限城編より『繋ぐ』描き下ろしイラストを3種類用意。様々なプロダクトとして「WEBSHOPくじ」としてお届けされ、さらに、コミックマーケット106の会場限定で、くじを引いたその場で景品を受け取れる「リアルWEBSHOPくじ」も実施される。
善逸と爺ちゃんという、劇中屈指のエピソードのキャラ組み合わせにネット上では「背中合わせの雷師弟が渋いっ！」「この物語の中で最も悲しく達成感のない戦いだと思います」「これ以上悲しくて切なくて素敵な話があるでしょうか」「善逸にとってじいちゃんも獪岳も大切な家族なんですよ その大切な家族を一度に…こんな残酷な話ってありますかね…」「こんなの100％泣くわ。この2人は反則だわ」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。
【画像】笑顔ゼロ…100％泣ける善逸＆爺ちゃんの2ショット 公開された新イラスト
これはコミックマーケット106にufotableも出展することから今回、劇場版「鬼滅の刃」無限城編より『繋ぐ』描き下ろしイラストを3種類用意。様々なプロダクトとして「WEBSHOPくじ」としてお届けされ、さらに、コミックマーケット106の会場限定で、くじを引いたその場で景品を受け取れる「リアルWEBSHOPくじ」も実施される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。全452館（通常393館＋IMAX59館）で上映中。