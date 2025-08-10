【スポーツ時々放談】

【時々放談】誰が勝ったか分からない、不思議な日本のテニス報道の背景…専門誌は1誌になったが、悲観することもない

古い話で恐縮だが、半世紀前に「ナオミの夢」という曲がはやった。

歌ったのはヘドバとダビデというおかしな名前の2人組で、軽快なアップテンポと外国人なまりの日本語が長いこと巷に流れた。繰り返される歌詞が、ナオミ、カムバック──。

2023年夏の出産後、大坂なおみは世界ランク833位から49位まで戻した。セレナの再来とまで言われたメジャー4勝の迫力はなかなか戻らなかった。が、どうやら戻ってきたようだ。

今週のカナダオープンで、大坂はレベル1000の大会としては産後初のベスト4、決勝進出。特に試合巧者スビトリナを6-2、6-2で片付けた準々決勝は圧巻だった。

背景はハードコートシーズンだ。2度ずつ優勝の全米、全豪のハードコートはイレギュラーが少なく、クレーコートや芝のサーフェスよりパワー系の強みを発揮できる。ただ、テニスの難しさ面白さは、スピードと持久力の共存にある。

アンドレ・アガシのフィジカルトレーナーだったギル・レイエスは「テニスは走力ではなく、発進と停止だ」と肉体改造し、コーチのブラッド・ギルバートがメンタルを強化した。テニスはいくらポイントが取れても、闘争心の持続なしに意味はない。

男子と比べ、女子テニスはよりメンタルがカギになるが、大坂はカナダ直前にコーチを代えた。セレナのコーチだったムラトグルーから、シフィオンテクのコーチだったトマシュ・ビクトロフスキと仮契約へ。この唐突な発表に、今度ばかりは意味があるように思う。

前コーチは、大坂が苦手なクレーシーズンに、下部ツアー125に挑戦させる荒療治を施した。そこの優勝はさておき、コーチの狙いは先の全米だろう。クレーの長丁場、芝の不規則を戦い切ってメンタルパワーを蓄積すれば、本命のハードコートは楽になる……ギルバートがアガシ復活に向けた戦略と同じで、ムラトグルーの指導力だからこそできた。

大坂はこれまで何度もコーチを代え、4度のメジャー優勝時のコーチはサーシャ・バイン、ウィム・フィセッテだった。彼女にとって、彼らの手腕より、インスピレーション=存在=刺激が重要だ。だから、セレナのコーチであり、シフィオンテクを世に出したビクトロフスキなのだ。ドタバタに見えるコーチ交代は、全米復活に向けた絶妙な戦略に違いない。

全米の前哨戦にあたるカナダでは、ストロークの角度も精度も素晴らしかった。ただ、時速200キロのサーブは見せていない。本番の全米に備えて隠している？ 勝った負けたより、そんな夢を抱かせるプロアスリートは、そうはいない。

♪世界中にナオミ、ナオミ、カムバック……。

（武田薫／スポーツライター）