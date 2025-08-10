【殿堂入り】クックパッドニュースで人気！簡単！ホットケーキミックスでバナナパウンドケーキ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.86】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

バナナ救済に◎のパウンドケーキ

夏は暑さですぐにバナナが黒くなってしまいますよね。そんなときに役立つのが、手軽に作れるバナナの消費レシピです。今回はホットケーキミックスで作れる、バナナの甘みを活かしたパウンドケーキをご紹介します。

つくれぽ1,300件超の絶品「簡単！ホットケーキミックスでサクサクバナナパウンドケーキ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：バターは溶かしてから入れる！



ポイント2：バナナは粗くつぶす



生地としっかりなじむよう、バターは電子レンジで溶かしてから加えましょう。一部をサラダ油に置き換えても作れます。また、バナナはあえて粗くつぶすことで、食感が残って満足感アップ。バナナの存在をしっかり感じられる仕上がりになります。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「とっても簡単でおいしかったです」「短時間で作れて、腹持ちがよかったので朝食にもぴったり」との声が寄せられています。

焼き立ては表面がサクサク、冷ませば全体がしっとりなじんでまた違った味わいに。混ぜて焼くだけの簡単バナナパウンドケーキを、おやつや朝食にぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）

プレミアムサービスなら「殿堂入りレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1000人が絶賛した「殿堂入りレシピ」で失敗なし＆おいしいレシピがすぐに見つかります。殿堂入りレシピから検索もできるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん。初月無料キャンペーン実施中！



プレミアムサービスを試して

他の殿堂入りレシピをみる





