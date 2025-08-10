Àî¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÂì¤¬!? ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀä·Ê¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤â´¶Æ°¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î»³6Âç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ÀÈë¤ÈÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¸Ð¤äÂì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»³¤Î¾å¤â´Þ¤áÉÙ»Î»³¤«¤é¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀî¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤¬Âì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀä·Ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡ÈÀÐµÛ¤¤¡É¤ò»Ï¤á¤ëÅ·²»¤Á¤ã¤ó
º£²ó¤Ï¡¢¡È³ë¾þËÌºØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌÜ¹õÎ¶°ìÏº¤¯¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¡ÈÀï¹ñ¥×¥ê¥ó¥»¥¹Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½ôÀ±Å·²»¤Á¤ã¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¡È¤ª¾ëÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È·ª¸¶¶ÁÂç¤¯¤ó¡Ê15ºÐ¡Ë¤Î3¿Í¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
Àï¹ñ»þÂå¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦½ôÀ±Å·²»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾ë¤ÎÀÐ³À¤Ê¤ÉÎò»Ë¤¢¤ëÀÐ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢º£¤Ï¡ÈÀÐ¡É¤Ë¤âÌ´Ãæ¤é¤·¤¤¡£ÉÙ»Î»³¼þÊÕ¤ÏÊ®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÐ¤ä¡¢ÍÏ´ä¤Ë¤è¤ëÄÁ¤·¤¤ÃÏ·Á¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡ÈÀÐ¤Î³Ú±à¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å·²»¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÏ·Á¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤Ë¤ÏÇ¯´Ö22²¯¥È¥ó¤â¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤Ë¤ÏÀî¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙ»Î»³¤«¤é14¥¥í¤ÎÏ¼¤Ë¤Ï¡ÖÇò»å¥ÎÂì¡×¤È¤¤¤¦·Ê¾¡ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Âì¤ËÎ®¤ìÃå¤¯Àî¤Ï¤Ê¤¤¡£
À¤³¦°ä»º¤Î¹½À®»ñ»º¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇò»å¥ÎÂì¡×¤òË¬¤ì¤¿Å·²»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¸¨»å¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊÂì¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
ËèÉÃ1.5¥È¥ó¤Î¿å¤¬´äÈ©¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿Å·²»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Âì¤¬Æ±¤¸ÃÏÁØ¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£ÉÙ»Î»³¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤Ï¡¢¿å¤òÄÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏÁØ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î²¼ÁØ¤Ë¤¢¤ë¿å¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤ÃÏÁØ¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢14¥¥íÀè¤ÎÃ¼¤ÇÂì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ï¹Âç¤Ç¡¢¹ß¤Ã¤¿±«¤äÀã²ò¤±¿å¤ÏÂì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì½Ð¤ë¤Þ¤Ç30Ç¯¤«¤«¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇò»å¥ÎÂì¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£°²ÅÄ°¦ºÚ¤â¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï°²ÅÄ¤âÅ·Á³ÀÐ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£VTR¤Ç¡ÈÀÐ¹¥¤¡É¤ÊÍÍ»Ò¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Å·²»¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ÆÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¤Ï¡ÖÅ·²»¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£